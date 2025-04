Preocupación por María Becerra: fue operada de urgencia por una hemorragia

En las últimas horas, María Becerra se convirtió en tendencia en las redes sociales, lo que generó una gran preocupación entre sus seguidores. Es que se informó que la joven fue operada de urgencia, a raíz de un fuerte dolor abdominal, producto de una hemorragia.

Fue el periodista Gustavo Méndez -en el streaming Love/st-, quien dio la novedad, y agregó que todo ocurrió en la madrugada del miércoles, y que el estado de la artista aún es reservado, ya que incluso pasó unas horas en terapia intensiva entubada.

Puntualmente, María Becerra ingresó a la Clínica Zabala, ubicada en el barrio de Belgrano, alrededor de la medianoche, presentando fuertes dolores en su abdomen. De esta manera, fue derivada al sector “shock room”.

Una vez allí, el equipo médico la derivó al quirófano bajo un diagnóstico de abdomen agudo de shock hipovolémico y, según Méndez, la operación se realizó con éxito. “Fue derivada a terapia intensiva, estuvo entubada, aunque pocas horas después fue extubada porque su estado de salud está mejorando favorablemente. Esperé a que María estuviera bien, fuera de peligro, para contarlo”, expresó el chimentero, dando a entender que la situación fue realmente compleja para la cantante.

El shock hipovolémico con abdomen agudo se debe a una pérdida importante de líquido en el cuerpo, lo que causa una disminución en la perfusión de los órganos y puede manifestarse con dolor abdominal agudo, tal y como habría sentido la cantante.

Por su parte, en LAM, Pepe Ochoa dejó entrever que esta complicada situación de salud de María Becerra fue producto de aquel aborto que sufrió meses atrás, y el cual ella misma comunicó. “Lo que me cuentan, tiene que ver con lo que le pasó ya en su momento, que este tenía que ver con el tema del embarazo, este yo no sé, no lo tengo ni confirmado", contó el periodista.

Para quienes no lo recuerda, en la segunda mitad del año pasado, María Becerra abrió su corazón con sus seguidores y confesó haber transitado por un embarazo ectópico por el cual debió realizarse un aborto. La cantante manifestó su tristeza al no poder formar una familia junto a su pareja J.Rei, como estaba en sus planes.

https://www.instagram.com/p/C_i7IP4x_af/

"Fue muy duro emocionalmente todo lo que vivimos ya que nosotros ansiábamos ser padres y tener un bebé (lo cual sigue estando en nuestros planes a futuro ya que nos sobra amor y todo una vida por delante). Afortunadamente el equipo médico increíble y el apoyo de nuestra familia y amigos más cercanos nos ayudó a sentirnos fuertes y en buenas manos. Sé que algunos pueden haberse enterado y preocupado, por eso mismo les contamos, no queremos que anden circulando noticias falsas en este momento tan delicado", escribió la joven en su Instagram, y teniendo en cuenta este antecedente, en las próximas la propia artista podría hablar de su estado de salud.