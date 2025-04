Por qué Wanda Nara pidió las pericias psiquiátricas de Mauro Icardi: “No me parece normal”

Cuando parecía que el escándalo había pasado en la familia y Mauro Icardi se encaminaba firme en la revinculación con sus hijas, todo se rompió. El futbolista organizó una fiesta con más de 15 personas cuando sólo debía estar con Isabella y Francesca. Esto llevó a Wanda Nara a romper el silencio, exigir las pericias psiquiátricas de su ex y desatar un nuevo problema.

Al retornar a Argentina, Wanda Nara se quejó por el accionar de Mauro Icardi en “La Casa de los Sueños”, ya que acusó que “obligaron a las nenas a mentir para esconder a 15 personas”. En esta sintonía, aprovechó para exponer que hace meses viene exigiendo las pruebas psicológicas de su ex pareja y aún no tiene respuestas.

“Lo único que digo es que quiero ver las pericias psiquiátricas (de Mauro) porque hay algo que a mí no me cierra y no me parece normal. Ningún padre pondría en riesgo la revinculación futura, con sus hijos a costa de hacer una fiesta con desconocidos que conoces hace dos meses”, lanzó, haciendo alusión a que todos eran cercanos a la China Suárez.

Poniendo en duda la salud mental de Mauro Icardi, Wanda Nara expresó: “En diciembre (…) nos pidieron a los dos que hagamos una pericia psiquiátrica. La mía a las cuarenta y ocho horas estaba depositada en el expediente, la de Mauro desapareció. La reclamamos en enero, en febrero, en marzo (…) porque yo quería saber qué tipo de problema tenía porque yo veía situaciones que me llevaron a tomar mi decisión”.

Ahora, luego de que se filtrara que intentó engañar a los jueces, la conductora enfatizó en su deseo de saber qué es lo que le pasa por la cabeza a su ex al no cumplir con estas exigencias que sirven para acercarse cada vez más a sus hijas: “Todo lo que está pasando es una situación que una persona normal en sus cabales normales no la hace ni por su propio enemigo y menos por sus hijos”.

“Entonces yo quiero pensar que él, o está haciendo algo para lastimarme a mí o realmente está mal porque nadie expone a chiquitas a semejante sufrimiento”, resaltó tratando de entender qué es lo que ocurrió con esta decisión que sólo perjudica su relación con Francesca e Isabella.