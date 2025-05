Se filtró a dónde planean mudarse la China Suárez y Mauro Icardi: ¿Y sus hijas?

En medio de los crecientes rumores sobre su relación, Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi vuelven a estar en el centro de atención. Según trascendió en las últimas horas, la pareja estaría planeando mudarse a Miami, Estados Unidos, cuando el delantero finalice su contrato con el Galatasaray. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención es que Icardi no tendría intenciones de sumarse al equipo de Lionel Messi.

La supuesta mudanza no sería inminente: Mauro Icardi cumpliría primero su vínculo contractual en Turquía, y recién a partir de 2027 se instalaría en tierras norteamericanas. Allí, junto a la China Suárez, buscaría comenzar una nueva etapa tanto en lo personal como en lo profesional, disfrutando de la vida de lujo que ambos suelen mostrar en redes sociales. Además, su intención sería mantenerse cerca de sus hijas, quienes hoy residen en Argentina.

Pero el costado deportivo de la noticia es el que más especulaciones generó. Todo indica que el ex PSG no jugaría en el Inter Miami, el equipo donde brilla Lionel Messi. El motivo no es menor: desde hace tiempo se sabe que la relación entre ambos argentinos está marcada por tensiones, en buena parte por la histórica amistad de Messi con Maxi López, ex de Wanda Nara y examigo de Icardi.

Raquel Mancini, panelista de A La Tarde, aportó más datos al escándalo: “La idea es jugar al fútbol en Miami, pero Messi no se lo banca. No sería en el Inter”. A esto se sumaron las palabras del periodista Daniel Fava, quien lanzó una advertencia sobre el futuro de Mauro Icardi: “Con 30 años, si va a Miami, deja de ser un jugador de élite”.

La enemistad entre Lionel Messi e Icardi no sería solo por cuestiones personales. También habrían influido ciertas declaraciones de Mauro Icardi que incomodaron a Leo, como cuando afirmó que antes de Lionel Scaloni el ambiente de la Selección Argentina no era tan unido. Estos comentarios habrían sido muy mal recibidos por el capitán albiceleste.

Mientras tanto, el entorno cercano a la pareja asegura que tanto Mauro Icardi como la China Suárez están entusiasmados con la posibilidad de instalarse en Miami, una ciudad que combina glamour, oportunidades laborales y cercanía con figuras del espectáculo internacional. Además, para Eugenia, este destino representaría una oportunidad para expandir su carrera artística y abrirse camino en nuevos mercados, algo que viene buscando desde hace tiempo.

Mientras tanto, los seguidores de la China Suárez también se preguntan cuál será el impacto de este posible traslado en sus hijos. Aunque ella suele viajar con frecuencia entre Argentina y otros destinos, una mudanza definitiva a Estados Unidos podría alterar las rutinas familiares.

Por ahora, ni Mauro Icardi ni la China Suárez hicieron declaraciones oficiales sobre estos planes. Sin embargo, los rumores no paran de crecer, y todo apunta a que el 2027 marcaría un antes y un después en sus vidas. Habrá que esperar para ver si finalmente cruzan el océano rumbo a una nueva aventura.