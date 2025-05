"Ponete a estudiar": El brutal audio de Yanina Latorre contra su hija Lola

En las últimas horas, Yanina Latorre se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de enviarle un muy fuerte mensaje de audio a su hija, Lola Latorre, en el cual le manifestaba que le estaba tomando mucho tiempo recibirse abogada.

Según trascendió, la respuesta de la conductora se dio luego que Lola le hiciera llegar un mensaje de broma -ideado por la producción de un programa-, en venganza por lo que la panelista le había hecho a la joven días atrás, cuando participó del streaming de Luzu e hizo algo similar.

"Estoy en el cordón de Di Tella, muy desesperada. Me quiero tirar una piedra en la cabeza. Me siento la peor mier.... Además de todo, estoy venida y tengo un flujo vaginal...”, decía parte del mensaje que le llegó a Yanina Latorre.

Tras escuchar a su hija, Yanina se creyó por completo el contenido del mensaje y su respuesta se volvió viral: “Lolita, ahórrame la foto. Todos carriles distintos. Mezclaste todo, hija. ¿Qué tiene que ver el flujo vaginal con que no te recibís, con que estás en un cordón y con que odiás a Di Tella?”, arrancó diciendo Latorre.

El brutal audio de Yanina Latorre contra su hija Lola

“Te fue mal porque no habrás estudiado. Ponete a estudiar, querida. Y si no te recibís en julio, te recibirás en diciembre. Pero ya es hora de que te recibas. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada, ¿me entendés? ¡Te va a ganar Cinthita Fernández!”, agregó Latorre completamente furiosa con su hija.

“Estudiá, trabajá, viajá, andá a casa, ordená tu cuarto, que estoy podrida de ver ropa por todo el living. No entiendo este drama telúrico que me acabás de hacer. Hoy te aconsejaría que no vayas a casa, porque no te permito que desapruebes un parcial. Y explícame qué no me quedó claro lo del flujo vaginal. ¿A vos te parece que es audio para mandar a tu madre?”, concluyó, dejando muy mal parada a Lola.