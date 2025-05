Lali Espósito confesó qué le da miedo de su pelea con Milei: “Muchas veces me dio una…”

Lo que parecía un simple tuit de Lali Espósito para dar a conocer su postura respecto de la realidad política que atravesaba la Argentina, terminó en un escándalo de escala nacional con Javier Milei apuntando sin piedad contra la artista. Ahora que parecen estar atravesando por el ojo del huracán, la cantante habló y confesó qué es lo que más temor le generó en esta pelea con el presidente.

Lo que empezó con un “Qué peligroso, qué triste”, por parte de Lali Espósito en Twitter, siguió con respuestas hirientes de parte de Javier Milei y la pelea quedó en stand-by tras el lanzamiento de “Fanático”. Este golpe categórico de la artista que respondió con su música los ataques constantes del presidente generó un impasse.

Ahora, a sabiendas que sólo transita por el ojo del huracán, la cantante brindó una entrevista con la Rolling Stone y confesó cómo vio todo este escándalo: “Hay gente que la pasa mucho peor que yo recibiendo ese hate”.

Fue así como resaltó por qué considera que hay gente que sufre peor esta violencia: “¿Qué tengo que hacer para defender desde un escenario o una canción a la gente de la comunidad LGBT, a quienes siento cerca ideológicamente? ¿Cuál es la contraprestación? Soy una privilegiada si solo me tengo que fumar eso y no recibo la violencia que recibe esa gente, eh. ¿Tengo que recibir que el Presidente diga que yo vivo del Estado o que soy una pedófila? La verdad que recibo lo menos grave de toda esta mierda”.

Sin embargo, detrás de esa personalidad avasallante, Lali Espósito confesó haber sentido miedo por esta pelea. No por el propio Javier Milei, sino por lo que puede llegar a pasar en la gente con sus seguidores: “Muchas veces me dio una especie de taquicardia pensar en si esa violencia de redes se iba a traducir a la calle, si algún día me iban a pegar un cachetazo”.

A lo que expuso por qué se prestó a combatir esta polémica que termina afectando al resto delos artistas:“Toda esa matemática la hice, no soy una inconsciente. Pero trabajé mucho artística y humanamente para que eso no logre su cometido, que al final es hacer que muchos de mis colegas se vuelvan muñecos, ¿viste? Como que mejor no decir nada, mejor no expresarse. Creo que eso te desconecta del hecho principal de ser un artista, que es que sos parte de una expresión y sos canal para la expresividad de un montón de gente que no tiene un micrófono, que no tiene ese campo de batalla expresivo”.

Y agregó cómo ésta pelea personal le generó la pérdida de respeto a una figura pública: “A mí me da bronca lo que me genera este hecho, porque es como si él mismo se bajara el precio. A mí me encantaría respetarlo, y te lo digo sin ironía. Hasta con los peores gobiernos que hemos tenido, siempre hubo una cosa de ‘bueno, es el presidente, qué sé yo’. Esta sensación de jerarquía, digamos. Y no me pasa ahora, y la verdad que me da bronca”.