Andaba con 150 balas en el bolsillo y lo paró la policía

Pasada la medianoche de este martes, personal policial de la Sección Infantería de Comodoro Rivadavia, realizaba patrullaje en la Plaza Domingo Savio (Alem y 12 de Octubre), cuando identificó a un joven de 23 años que circulaba por el lugar y procedió a realizarle el "palpado" de sus prendas.

Para sorpresa de los agentes, en el bolsillo derecho de la campera, el joven llevaba varias municiones. En total, se le secuestraron 148 cartuchos de bala calibre 9 mm y 1 cartucho de bala calibre 38 CBC.

El joven declaró que había encontrado las municiones en un cesto ubicado en las inmediaciones del barrio militar.

La policía procedió al secuestro de los cartuchos para continuar con las investigaciones correspondientes.