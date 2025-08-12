¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 12 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
INSÓLITA RESPUESTA

Andaba con 150 balas en el bolsillo y lo paró la policía

Un joven de 23 años fue detenido y se le incautaron 148 cartuchos calibre 9 mm y 1 calibre 38 CBC. Según su declaración, los municiones las encontró en un cesto cercano al barrio militar. 

 

Por Redacción

Martes, 12 de agosto de 2025 a las 19:17
PUBLICIDAD

Pasada la medianoche de este martes, personal policial de la Sección Infantería de Comodoro Rivadavia, realizaba patrullaje en la Plaza Domingo Savio (Alem y 12 de Octubre), cuando identificó a un joven de 23 años que circulaba por el lugar y procedió a realizarle el "palpado" de sus prendas.

Para sorpresa de los agentes, en el bolsillo derecho de la campera, el joven llevaba varias municiones. En total, se le secuestraron 148 cartuchos de bala calibre 9 mm y 1 cartucho de bala calibre 38 CBC.

El joven declaró que había encontrado las municiones en un cesto ubicado en las inmediaciones del barrio militar.

La policía procedió al secuestro de los cartuchos para continuar con las investigaciones correspondientes.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD