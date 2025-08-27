Gloria Ruiz, atrapada entre la política y los tribunales

La ex vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, enfrenta un escenario que combina ambición política y acusaciones judiciales. Aunque fue destituida en diciembre de 2024 por hechos de presunta corrupción, hoy es candidata a diputada nacional por Desarrollo Ciudadano. Esta contradicción se explica en que la Ley de Ficha Limpia no rige a nivel nacional, lo que le permite competir en elecciones pese a tener un proceso abierto en la Justicia provincial.

Lo nuevo es que Ruiz vuelve al centro de la escena, no por propuestas ni debates legislativos, sino por una investigación que amenaza con trasladarla del plano político a los pasillos judiciales. La fiscalía de Delitos Económicos pedirá que se fije la audiencia de formulación de cargos, lo que podría ocurrir en cuestión de días. Los delitos que se le atribuyen son enriquecimiento ilícito y fraude en perjuicio de la administración pública, las mismas irregularidades que ya habían motivado su destitución.

El caso más simbólico es el de una camioneta Toyota SW4 modelo 2024, valuada en más de 76 millones de pesos, adquirida sin justificación alguna en sus ingresos como funcionaria. Los peritos fueron categóricos: era imposible afrontar ese gasto con el sueldo de vicegobernadora. La ostentosa compra se transformó en la prueba más visible de un presunto enriquecimiento ilícito que no pudo sostenerse en la lógica de la gestión pública.

Otro capítulo grave es el de las contrataciones directas. Ruiz benefició a la empresa BIG SUR Marketing SAS con contratos por más de 45 millones de pesos, cuyo material terminó utilizándose en sus redes sociales personales. Para la fiscalía no fue un error administrativo sino una maniobra planificada para transformar recursos estatales en propaganda privada. En la práctica, lo público se volvió privado con la firma de la vicegobernadora, un límite institucional traspasado con plena conciencia.

La acusación no recae solo en ella. La ex secretaria de Cámara, Isabel Richini, aparece señalada como partícipe necesaria en la ejecución de esos contratos entre mayo y agosto de 2024, sin licitaciones ni justificación real. Su hermano, Pablo Ruiz, coordinador de la Casa de las Leyes, también autorizó contrataciones por casi 45,5 millones de pesos con proveedores sin respaldo de urgencia. La trama, en este sentido, muestra un funcionamiento familiar y político que operaba desde el propio corazón del Poder Legislativo.