Florencia Peña furiosa con Marcelo Tinelli: "Me debe plata, voy por la vía judicial”

En medio del gran éxito de la obra teatral "Pretty Woman", Florencia Peña fue invitada a Puro Show, y teniendo en cuenta los rumores del cierre de la productora La Flia, para la cual ella trabajó conduciendo el Cantando 2024, los chimentero no pudieron evitar consultarle al respecto, lo cual hizo explotar a la actriz.

Es que Flor confió que Marcelo Tinelli aún tiene una deuda con ella, ya que no le cancelaron los últimos sueldos por su rol en el reality de canto. “Me deben, yo intenté que no se filtrara. A mí y a mi hijo nos deben y estamos esperando que nos paguen”, reveló la actriz, quien decidió poner abogados en el medio para poder recibir el dinero que le corresponde: “Estoy yendo por la vía judicial, esperando que se resuelva antes”.

“Hablé en el verano con Marcelo y me prometió que se iba a poner al día, ya estamos en julio… Es raro que hay tanta gente esperando cobrar, yo no me sacaría la foto (en la Costa Amalfitana)”, opinó Peña, respecto a como se mostró el conductor recientemente.

“Lo que no está bueno es que todos somos laburantes y vivimos de lo que hacemos. Costó hacerlo, fueron muchas horas de grabación. Yo fui muy feliz y mi hijo Juan también, yo me lo llevo en el corazón, ahora si me pagan estaría buenísimo”, cerró Florencia.

De esta manera, Flor se sumó a Luisa Albinoni, quien también confió que la productora le debe dinero. “Estuve haciendo el Cantando en 2024 y tardaron en pagar. Mi experiencia fue excelente en el Cantando de la pandemia y por eso acepté. Hace 15 días reclamé para que me paguen diciembre y ya nadie sabía qué decirme y cae ese tuit de que cierran La Flia. Me cayó mal, me sentí estafada, ninguneada”.

“Es un reclamo porque tiene que haber un respeto. Hay muchos compañeros que no se animan a hablar. Reclamar no tiene nada de malo, espero que lo reparen. Me cae muy mal. Yo quiero que me hable él (por Tinelli)", aseguró Luisa Albinoni, que su sueldo de noviembre lo cobró recién en abril.

Con todo esto, durante el mediodía del miércoles se dio a conocer un comunicado de La Flia, el cual aseguraba que este jueves se pondrían al día con sus empleados: "Me llegó un mensaje para los empleados, este mensaje está llegando desde RRHH de LaFlia a todos los que se les adeuda, incluso participantes... 'El día jueves, mañana (3 de julio), se va a estar depositando lo que se adeuda del Cantando. Les agradecemos la paciencia y les pedimos disculpas por la demora', leyó Paula Varela en Intrusos.

Habrá que esperar para saber si realmente se depositaron los sueldos.