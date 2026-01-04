La ausencia de Mirtha Legrand en su horario habitual generó sorpresa entre los televidentes. Después de cerrar el año con su última emisión de diciembre, la conductora viajó a Mar del Plata para encarar una nueva temporada de su ciclo, pero el esperado regreso no se dio en la fecha prevista. El programa no salió al aire y rápidamente comenzó la pregunta inevitable: ¿qué pasó con “La Noche de Mirtha”?

La explicación llegó desde la producción y terminó despejando dudas. Este fin de semana, la pantalla fue ocupada por una programación especial y, en reemplazo del tradicional envío, se emitió “El mundo del espectáculo”, con películas seleccionadas para el horario central. Mientras tanto, Mirtha Legrand ya está instalada en el Hotel Costa Galana, preparando todo para el regreso.

Según se confirmó, el debut marplatense se corrió una semana. La diva retomará su ciclo el próximo 10, y permanecerá en “La Feliz” hasta el 31, con sus clásicas mesas y la impronta que la convirtió en un ícono de la televisión argentina. La pausa no tuvo que ver con un tema de salud ni con ajustes de producción, sino con agenda: Mirtha Legrand decidió asistir al teatro para ver a Fátima Florez y su espectáculo en el Roxy-Radio City.

En paralelo, Mirtha Legrand aprovechó su estadía para participar de distintos eventos sociales. Recibió el año en el salón principal del hotel, rodeada de amigos y colaboradores, con un look que volvió a dar que hablar. Durante el brindis, tomó el micrófono y compartió unas palabras con los presentes: “Me cambié el peinado, y estoy feliz de estar acá con ustedes. Vamos a disfrutar de esta noche, para ver el show, para bailar, vamos a esperar el año nuevo con todo el amor y el optimismo y donde yo quiero tener un país maravilloso”.

La temporada en Mar del Plata ocupa un lugar especial en la historia de Mirtha Legrand. Desde hace décadas, la conductora traslada su programa a la costa y convierte cada emisión en una vidriera de figuras, estrenos teatrales y actualidad. Este año no será la excepción: mesas temáticas, invitados fuertes y un formato que, pese al paso del tiempo, sigue generando interés.

Para los seguidores, la sorpresa inicial por su ausencia se transformó en expectativa. El regreso de Mirtha Legrand ya tiene fecha y promete ser uno de los momentos televisivos del verano. Mientras tanto, la diva ajusta detalles, disfruta de la ciudad y se prepara para volver a hacer lo que más le gusta: sentarse a la mesa, preguntar, escuchar y —una vez más— marcar agenda desde Mar del Plata.