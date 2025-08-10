Así fue el look boho chic que implementó Pampita para el cumpleaños de su hija Anita

Pampita volvió a demostrar que sabe cómo marcar tendencia, incluso en los momentos más íntimos. En el cumpleaños de su hija Anita, Carolina sorprendió con un look boho chic que despertó el interés de todos. Es que la modelo mostró cuál es la mejor manera de combinar comodidad, estilo y un toque artesanal sin perder elegancia.

Para esta celebración familiar, Pampita eligió un estilismo relajado pero con mucha personalidad. El eje central fue una túnica negra con bordados y estampados multicolores en tonos rojos, amarillos y verdes. Amplia, con caída fluida y detalles artesanales, la prenda le dio ese aire bohemio que caracteriza al boho chic, una estética que ella suele incorporar en sus outfits fuera de las pasarelas.

Debajo, optó por un jean básico y un top claro, logrando el equilibrio justo entre lo casual y lo sofisticado. El cierre perfecto lo dieron unas botas texanas color suela, versátiles y con carácter, que Pampita utiliza habitualmente para completar sus conjuntos diarios. El resultado fue un look fácil de replicar y adaptable a distintas estaciones.

La túnica, además de aportar comodidad, reflejó el espíritu del evento: una reunión familiar al aire libre, con niños corriendo y amigos compartiendo. Entre los presentes estuvo su amiga Barby Franco, quien llegó con su hija Sarah Burlando, y no dudó en sumarse a las fotos junto a la homenajeada.

Este no fue el único momento reciente en el que la modelo lució el boho chic. Desde las playas mediterráneas de Ibiza, en unas vacaciones junto a su hermano Guillermo y un grupo de amigas, también apostó por este estilo que reina en los veranos europeos. Allí eligió un vestido largo, off-shoulder, con mangas caídas y falda amplia, estampado con palmeras verdes sobre fondo blanco.

Liviano y versátil, ese vestido funcionó tanto como salida de baño como prenda de paseo. Con el pelo suelto, un bronceado dorado y sin accesorios recargados, Pampita mostró cómo el boho chic puede ser sinónimo de frescura y naturalidad.

Entre celebraciones familiares y escapadas soñadas, Pampita confirma que este estilo, con sus texturas livianas y estampados vibrantes, es una de sus marcas registradas. Y, como siempre, se convierte en una fuente de inspiración para quienes buscan looks cómodos, versátiles y llenos de encanto.