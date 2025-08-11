Ángel de Brito ventiló quiénes son los dos conductores de televisión que se odian: “Se van a…”

Ángel de Brito es uno de los conductores de espectáculo más prestigioso de la actualidad, ya que LAM, su programa, encabeza la lista de los más vistos cada semana. Esto es lo que provoca que la información le llueva de todos lados. En esta ocasión, le tocó poner el foco en un programa que cuenta con dos conductores y deben compartir el aire pese a que se llevan muy mal.

En la televisión, compartir la conducción puede ser un reto, pero cuando las diferencias se pasan de la pantalla a lo personal, la tensión se puede sentir desde los hogares de los televidentes. Tanto es así que el conductor no tardó en percibirlo y decidió confirmarlo. Es que la interna entre Diego Brancatelli y Mariana Brey en Indomables es insostenible. Ni las autoridades del canal ni los propios compañeros de ellos logran aguantar el nivel de tensión que hay entre ellos, por lo que Ángel de Brito contó en LAM los detalles de esta polémica instalada en C5N.

Sucede que el conductor se encargó de ponerle nombre y apellido a la interna, reveló que el canal no quedó conforme con las últimas peleas al aire. La idea original era mostrar un contrapunto ideológico entre ambos conductores, pero en las últimas emisiones los debates habrían escalado al plano personal y siguieron una vez que las cámaras se apagaron, algo que para las autoridades ya cruzó una línea.

“El problema es que cuando se pierden los estribos, se olvidan del programa y de todo”, detalló Ángel de Brito, remarcando que incluso se dieron situaciones fuera del aire que tensaron aún más la relación. Y como si fuera poco, Mariana Brey y Diego Brancatelli decidieron tomarse vacaciones al mismo tiempo, dejando el ciclo sin sus figuras principales.

En medio de esta ausencia inesperada, uno de ellos intentó regresar antes para retomar la conducción, pero la respuesta fue negativa. La producción optó por que este fin de semana sea Marcela Feudale quien tome el mando del programa, mientras la dupla más comentada de la señal sigue fuera de pantalla y con riesgo respecto de si continuarán o no con el proyecto.