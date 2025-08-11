“No vas a poder creer el monto”: Se filtró cuánto debe Mauro Icardi de obra social y cuota alimentaria

Mauro Icardi y Wanda Nara atraviesan uno de los capítulos más tensos desde que pusieron fin a su relación. Si bien los escándalos que atravesaron fueron muchos, lo cierto es que su situación ahora está marcada por reclamos, reproches y una batalla judicial que crece día a día. En medio de este clima, se filtraron datos que involucran directamente al vínculo del futbolista con sus hijas, Isabella y Francesca, y que generaron un verdadero impacto producto de la deuda por la cuota alimentaria y la obra social que mantiene.

La información salió a la luz en el ciclo digital que conduce Juan Etchegoyen, quien no dudó en calificar la situación como “feroz” y aseguró tener cifras que dejarían a más de uno con la boca abierta. “Hoy te voy a contar, entre otras cosas, cuánto dinero debe Mauro de obra social y cuota alimentaria al día de hoy… y no vas a poder creer el monto”, anticipó el periodista, dejando en claro que la cifra no es para nada menor.

Pero antes de revelar el número, Etchegoyen sumó otro dato delicado, ya que ventiló que las propias hijas de Mauro Icardi habrían decidido bloquearlo de WhatsApp. El motivo, según contó, estaría ligado a una situación puntual que las enfureció: “Después de que vieron que los hijos de Eugenia, en Turquía, usan sus cosas, ellas tomaron la decisión. Esto se suma a que no le perdonan la ausencia constante y varios desplantes”.

La tensión no solo se mide en lo emocional, sino que también en el aspecto económico sería un punto clave de conflicto. “Wanda lo ha expuesto varias veces, aunque no tanto como debería por el monto que es. Es una locura de dinero”, advirtió Etchegoyen. Finalmente, soltó la bomba: la deuda acumulada por Icardi entre obra social y cuota alimentaria ascendería a nada menos que 450 mil dólares.

Una cifra millonaria que, de confirmarse, no solo marcaría un duro golpe para la imagen del jugador, sino que también pondría aún más presión sobre la ya frágil relación con sus hijas. Por ahora, ni Mauro Icardi, ni Wanda Nara hicieron declaraciones públicas sobre este nuevo capítulo, pero todo indica que este capítulo será uno más de los tantos que acumula la novela.