Por la 11ª fecha de la zona A en el Torneo Clausura 2025, Tigre y Defensa y Justicia empataron 1 a 1 en Victoria con arbitraje de Ariel Penel.

Julián López abrió la cuenta para el dueño de casa a los 26 minutos del primer tiempo. Fue el desenlace de una linda jugada colectiva en la que la movieron la pelota de lado a lado y terminó en el centro perfecto de Guillermo Soto desde la derecha. A la carrera, el mediocampista llegó para cabecera al gol.

Antes del descanso, en el primer minuto de tiempo adicionado al reglamentario, lo empató González para el visitante. Un remate de media distancia desde afuera del área, con zurda y cruzado, que sorprendió al arquero Felipe Zenobio.

Inferioridad numérica

El dueño de casa terminó los últimos minutos en inferioridad numérica porque a los 32 del complemento Joaquín Laso vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a la zaga central descubierta.

Rápidamente se movió el banco de suplentes y el uruguayo Ramón Arias reemplazó al delantero Ignacio Russo. La visita apretó en búsqueda de la victoria que no llegó, pero para la que dispuso de una clara jugada de penal que el juez no le dio. Ezequiel Canavo llegó por la derecha al fondo y envió el centro para Juan Gutiérrez, quien no llegó a la definición, pero recibió infracción ante el cierre desesperado de los defensores locales.

Más allá de la polémica, increíble que no recibió ni el llamado del VAR, el reparto de puntos no le quedó mal al partido. La igualdad los mantiene a los dos en zona de clasificación para los playoffs, con el conjunto de Florencia Varela por encima de los dirigidos por Diego Dabove.