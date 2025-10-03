Avanza el proyecto de uranio más grande del país: formalizan la transferencia al consorcio Ivana

El desarrollo del Proyecto Ivana, ubicado cerca de Valcheta, en Río Negro, acaba de dar un salto decisivo. La Autoridad Minera provincial registró la transferencia formal de las concesiones desde Minera Cielo Azul SA a Ivana Minerales SA (IMSA), la sociedad creada para llevar adelante la iniciativa de uranio y vanadio más prometedora del país.

La operación, completada el 10 de junio de 2025, se enmarca en el Código de Minería Argentino y en la normativa provincial, y otorga a IMSA la titularidad de los derechos sobre el yacimiento. Solo resta la emisión de los títulos oficiales a nombre de la empresa.

El proyecto, controlado por Blue Sky Uranium Corp junto a Abatare Spain SLU (COAM), vinculada al empresario Eduardo Eurnekian, ya cuenta con una Evaluación Económica Preliminar positiva y se encuentra en plena campaña de perforación, cuyos resultados respaldarán el próximo estudio de prefactibilidad.

Según el contrato, la compañía de Eurnekian financiará hasta US$ 35 millones para obtener un 49,9% de participación indirecta, y podrá ampliar su posición a 80% de IMSA invirtiendo hasta US$ 160 millones en la construcción y desarrollo de la mina.

Con este movimiento, Corporación América expande su presencia en el sector minero, diversificando un portafolio que ya incluye aeropuertos, vinos e inmuebles. El grupo destacó que el yacimiento podría convertirse en “un motor clave para el desarrollo económico y regional”, subrayando además la paradoja nacional: Argentina, a pesar de su experiencia nuclear y sus reservas probadas, lleva más de 20 años importando uranio.