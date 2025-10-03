Milei y Espert se reunieron en Olivos y confirmaron candidatura

El presidente Javier Milei se reunió en la Quinta de Olivos con el diputado nacional José Luis Espert, candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, en medio de versiones que señalaban que sería apartado de la lista oficialista.

Fuentes oficiales confirmaron a Noticias Argentinas que el encuentro tuvo lugar este jueves por la noche, luego de una jornada de tensión en Casa Rosada y en la residencia presidencial.

El trasfondo de la polémica

La continuidad de Espert en la campaña quedó en duda tras conocerse su relación con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico.

En paralelo, trascendió que el expresidente Mauricio Macri habría solicitado a Milei la exclusión de Espert como condición para un eventual respaldo político.

El mensaje de Espert: “No me bajo nada”

A pesar de las presiones, Espert utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para confirmar su candidatura.

“Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!”, escribió el economista al responder al periodista Eduardo Feinmann.

La publicación buscó despejar dudas luego de que dirigentes como el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich expresaran cuestionamientos públicos sobre su permanencia en la lista.