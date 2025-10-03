Misterio en Las Grutas: dejó una carta y lo buscan por aire, tierra y mar

La comunidad de Las Grutas está conmocionada por la desaparición de Ricardo Barragán, un vecino de 68 años que dejó una carta de despedida para sus seres queridos y desde hace casi una semana no hay rastro de él. La denuncia fue radicada el lunes, cuando la familia perdió todo contacto desde el jueves anterior, y desde entonces se desplegó un enorme operativo de búsqueda.

Barragán es delgado, mide 1,80, tiene cabello castaño canoso, una joroba y sus pies estaban visiblemente hinchados en los últimos días, según contaron allegados. Esa descripción es clave para las fuerzas de seguridad que recorren la zona con todos los recursos disponibles.

El comisario Darío Osman, jefe de la Unidad 29 de Las Grutas, confirmó que trabajan de manera coordinada con la Fiscalía y múltiples unidades especiales: “Se hicieron rastrillajes con canes, con Prefectura por agua, con la Brigada Motorizada en médanos, con bomberos voluntarios y en toda la franja de playa, desde el Nido de Pingüinos hasta la Primera Bajada”.

El despliegue no se limita al terreno: analizan cámaras de seguridad, redes sociales y testimonios, mientras la familia del desaparecido se sumó a los recorridos con sus propios vehículos. La esposa llegó desde Cipolletti y su hijo desde Buenos Aires para acompañar los rastrillajes.

Pese a los intensos trabajos, el misterio crece con el correr de las horas. Nadie descarta ninguna hipótesis y la carta que dejó Barragán, cuyo contenido no trascendió por respeto a sus familiares, solo agrega más dramatismo a la situación.