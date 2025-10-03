Unión de Santa Fe estaba frente a uno de esos partidos importantes en el campeonato porque abrió la 11ª fecha en lo más alto de la zona A del Torneo Clausura 2025 ante el débil Aldosivi que lo sorprendió y lo derrotó a domicilio 2 a 0.

La responsabilidad fue tan grande para el dueño de casa que se quedó sin nada, aunque dispuso de dos jugadas clarísimas para abrir el marcador antes que su rival y de esta manera inclinar la balanza a su favor.

Pero Unión falló primera con Lucas Gamba y Cristian Tarragona y con poco, el Tiburón logró hacer un trámite enredado, disputado, sumando también sus propias situaciones de gol.

Entretenido primer tiempo entregó el choque de extremos en este certamen que no dejó goles, pero sí muchas situaciones sobre los arcos.

La más clara fue a los 11 minutos de partido, en un desborde al fondo del local que se hizo profundo por la derecha y sacó el centro para el ingreso franco de Mauro Pittón, que sacó un fuerte remate que dio en el travesaño, pegó en la línea de gol y le quedó servida a Lucas Gamba. Sin embargo, el cabezazo del delantero se fue alto, sobre el travesaño.

Luego hubo un par de buenas intervenciones por parte del arquero Jorge carranza para mantener el cero en su valla. Hasta que sobre el cierre, fue el Tiburón el que se insinuó peligroso. A los 43 a la salida de un tiro libre que dejó la pelota picando en el área, pero el remate de Fernando Román se fue desviado.

Al minuto siguiente, un buen desborde de Facundo De la Vega por la derecha terminó en su remate cruzado que el bueno de Matías Tagliamonte atajó abajo, al tiro de esquina.

Los goles de la definición

La apertura del marcador se generó a los 18 del complemento, a la salida de un tiro de esquina desde la izquierda que cayó al área local para que Santiago Moya les ganara a todos, en el camino apareció Justo Giani, quien terminó empujando al gol.

Unión sintió el impacto y ya no pudo volver a imponerse contra su rival que le arruinó todos los planes de la noche y provocando un cambio de escena en el grupo que puede volver a Barracas a lo más alto, si los de Rubén Insúa logran la victoria ante Estudiantes en La Plata.

Giuliano Cerato le puso cifras definitivas a la gran sorpresa de la fecha, aprovechando la corrida de su compañero Guzmán por la derecha, que tomó la pelota en campo propio y trasladó para dar el toque justo. El defensor con maestría toco suave al fondo de la red y sentenciar la noche en Santa Fe.

Acciones del complemento

23:17 Final del partido.

45+7 Gol de Aldosivi, Cerato. Corrida inolvidable de Guzmán por la derecha, con todo Unión en ataque. El 7 corrió por la derecha y soltó el pase justo para Cerato que definió suave y abajo.

45+5 Minutos del ST. Cambio en Aldosivi, ingresó Gonzalo Mottes por Giani.

45 Minutos del ST. Doble cambio en Aldosivi, ingresó Martín García por Serrago e Ignacio Gerrico por Román. En Unión Claudio Corvalán por Del Blanco.

34 Minutos del ST. Doble cambio en Aldosivi. Ingresó Natanael González por De la Vega y Tobías Cervera por Palavecino. En Unión, Diego Armando Díaz por Gamba y Agustín Colazo por Martínez.

18 Minutos del ST. Gol de Aldosivi, Giani. Tiro de esquina desde la izquierda, cabeceó Moya y en el camino terminó desviando el delantero para la apertura del marcador.

14 Minutos del ST: Otro increíble gol errado por el local. Esta vez fue Tarragona. Después de una buena jugada de De Blanco, le quedó al delantero y la tiró afuera.

12 Minutos del ST. Doble cambio en Unión. Nicolás Palavecino por Fragapane y Augusto Solari por Palacios.

22:20 Comenzó el segundo tiempo.

Acciones del primer tiempo

44 Minutos. Se vuelve a salvar Unión. De la Vega desbordó por la derecha y sacó el remate al primer palo. Bien parado el arquero de Unión, atajó abajo, el remate cruzado.

43 Minutos. Se le va el primer tiempo a Unión que no puede abrir el marcador como local. Se salva el Tatengue, lo tuvo Cabral. Rebotes varios y el remate entrando al área chica se fue por arriba del travesaño.

11 Minutos, se salva Aldosivi. Ataque de Unión por la derecha, centro atrás y el remate de Pittón que da en el travesaño y pica en la línea de gol, Gamba llegó para cabecear, pero lo hizo alto.

9 Minutos. Remate de media distancia por parte de Aldosivi.

19:15 Comenzó el partido. En el comienzo del duelo es empate sin goles en la capital santafesina ante un lleno total.

Formaciones

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizón Rodríguez, Velentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane, Cristian Tarragona, Lucas Gamba. DT: Leandro Madelón.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral, Fernando Román; Agustín Palavecino, Federico Gino, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Facundo De la Vega, Justo Giani. DT: Guillermo Farré.

La previa

Los dirigidos por Leandro Madelón correrán con todas las obligaciones de una victoria que los ponga a salvo en el liderazgo a partir de las 21 y el arbitraje de Andrés Merlos. Aunque todavía lejos de la zona de copas, el objetivo del equipo santafesino estaba puesto en la permanencia y en la necesidad de transitar la competencia sin sufrimientos y en eso está ya que marcha 18 en la sumatoria del promedio.

Su rival, todo lo contrario. Debilitado, con cambios de entrenadores y prácticamente sentenciado. El valor de cada encuentro para el plantel es justamente ese, saber que están mostrándose ante la vista del país, planeando lo que será el futuro laboral de cada uno de ellos.

Guillermo Farré es ahora su nuevo entrenador en una transición que apunta decididamente a la depuración de un grupo de cara a lo que será el 2026, de regreso en la Primera Nacional.

En La Paternal

A la misma hora, en La Paternal, Argentinos Juniors será local de Central Córdoba de Santiago del Estero con arbitraje de Nicolás Ramírez. El cruce es vital no sólo en la pelea por ingresar entre los 8 que irán a playoffs del Clausura, sino también en la lucha por el ingreso a la Copa Libertadores.

En este momento, el Bicho suma 48 unidades en el año, misma cantidad de Boca a quien le estaría arrebatando la última plaza bajo esa estadística. Después hay que esperar porque si River o Rosario central o alguno de ellos mismos se queda con el título, de nada valdrá esta puja.