La confesión de Eros Ramazzotti sobre su beso fallido con Evangelina Anderson

Eros Ramazzotti se vio envuelto en un inesperado escándalo después de que un video suyo junto a Evangelina Anderson se hiciera viral. En las imágenes, registradas durante un almuerzo en Milán en plena Semana de la Moda, se lo observa intentando besar en dos ocasiones a la modelo argentina, quien lo rechazó sin pudor dejándolo completamente avergonzado frente a las cámaras. Ahora, el cantante italiano se animó a enfrentar la polémica.

Evangelina Anderson, que viajó a Italia acompañada por su hermana Celeste y la panelista Majo Martino, había coincidido con el cantante en un encuentro distendido, donde no faltaron las risas, las canciones y las fotos grupales. Sin embargo, el instante en el que Ramazzotti se acerca demasiado a la ex de Martín Demichelis terminó opacando la postal de buena onda que habían registrado hasta el momento.

Mientras la modelo optó por el silencio y no hizo declaraciones públicas, fue el propio Eros Ramazzotti quien decidió dar su versión para descomprimir la polémica por su beso fallido. Consultado en el programa Pan y Circo de Radio Rivadavia, el artista le restó importancia a lo sucedido y, con tono despreocupado, aclaró: “Ahora se toda la Argentina está hablando de un beso divertente (divertido) con la chica”.

De este modo, el intérprete de 61 años buscó suavizar la repercusión y subrayó que no existe ninguna tensión entre él y Evangelina Anderson. Lejos de alimentar rumores, explicó que la une a ella una relación de amistad y que el episodio fue producto del clima festivo del momento. “Somos solo amigos. No estoy con nadie, beso grande a todo el mundo. Te quiero mucho Argentina”, agregó, enviando un mensaje afectuoso a sus seguidores en el país y tratando de bajarle la espuma a lo que pasó.

La aclaración de Eros Ramazzotti no pasó inadvertida. Para algunos, su respuesta fue suficiente para dar por cerrado el tema, mientras que otros volvieron a cuestionar la actitud inicial que se vio en el video. Lo cierto es que la polémica expuso, una vez más, la delgada línea entre la buena onda y los gestos que hoy son puestos bajo lupa en la opinión pública.

Por lo pronto, Evangelina Anderson continúa disfrutando de su estadía en Europa sin hacer comentarios al respecto, mientras que Ramazzotti elige la ligereza y la amistad como su única explicación.