Emilia Attias reveló si hay chances de iniciar un romance con Nico Vázquez: "Somos..."

La reciente separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi despertó una ola de comentarios y especulaciones en el mundo del espectáculo. Tras varios años de matrimonio y con el divorcio ya consumado, los seguidores comenzaron a imaginar posibles romances futuros para el actor. Entre los nombres que más resonaron, el de Emilia Attias apareció con fuerza, dada su cercana relación profesional y amistosa con Vázquez.

El tema cobró aún más relevancia cuando Mario Pergolini lo llevó al aire en su programa Otro día perdido. Con su habitual estilo irónico, el conductor recordó la emoción de los usuarios de Twitter, quienes no ocultaban su deseo de ver a la dupla reencontrarse sentimentalmente. “Están todos felices diciendo: ‘¡es el momento, ahora sí!’”, comentó, mientras generaba risas en el estudio.

Lejos de esquivar la pregunta, Emilia Attias respondió con sinceridad. Con una sonrisa y tono firme, la actriz aclaró: “Yo no estoy sola. Sorry chicos, estrólense. Estrólen el sueño. Somos muy amigos con Nico, no va a pasar. Es como un hermano para mí”. De esta manera, disipó cualquier rumor sobre un posible romance y reafirmó la naturaleza de su vínculo con el actor.

Mario Pergolini profundizó en la conversación sobre la “fantasía de los fans”, señalando cómo la química en pantalla suele confundirse con sentimientos reales. Emilia Attias, con rapidez y buen humor, cambió el enfoque del tema, evitando que la charla se prolongara sobre especulaciones sentimentales.

La amistad entre Emilia Attias y Nicolás Vázquez se remonta a la época de Casi Ángeles, donde interpretaron a Cielo Mágico y Nico Bauer. Aquellos años forjaron un lazo de confianza y compañerismo que trascendió la ficción, y aunque la conexión en pantalla generó ilusión entre los seguidores, ambos siempre subrayaron que su relación nunca pasó del plano amistoso.

Hoy, cada uno vive un momento distinto en su vida personal. Nicolás Vázquez encara las consecuencias de su reciente separación, mientras que Emilia Attias, tras finalizar su relación con el Turco Naim, volvió a apostar al amor y actualmente mantiene una pareja estable. Por eso, enfatizó que no hay lugar para nuevos rumores sentimentales.

A pesar de la insistencia de los fanáticos en redes, tanto Nicolás Vázquez como Attias han dejado claro que su vínculo es sólido, pero estrictamente fraternal. Su historia compartida se basa en respeto, cariño y confianza, sin necesidad de transformarla en algo romántico.

Con estas palabras, Emilia Attias cerró definitivamente cualquier especulación: no existe posibilidad de romance con Nicolás Vázquez. Solo perdura una amistad de décadas, fuerte y genuina, que sigue siendo un ejemplo de vínculo profundo más allá de la pantalla.