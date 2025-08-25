Nicki Nicole celebró su cumpleaños y blanqueó su romance con Lamine Yamal: las fotos

Nicki Nicole cumplió 24 años este domingo 25 de agosto y aprovechó la ocasión para celebrar de manera especial en Buenos Aires, tras regresar de su gira por España y Marruecos. Pero lo que realmente acaparó todas las miradas no fue solo la fiesta, sino la confirmación de su romance con Lamine Yamal, el joven futbolista español que ya era tema de rumores.

La cantante organizó un festejo rodeada de familiares, amigos y figuras del espectáculo, pero el momento más comentado de la noche fueron las postales junto a Lamine Yamal. En varias fotos, la pareja se mostró abrazada, tomados de la mano y sonrientes, dejando en claro que su vínculo es mucho más que una amistad.

El detalle de la vestimenta también llamó la atención: ambos eligieron tonos grises que coincidían sutilmente, dando la sensación de un “composé” visual que reforzó la imagen de pareja. Ella lució un vestido ajustado que resaltaba su figura, mientras que él optó por pantalón de vestir y camisa abierta, combinando elegancia con comodidad.

Además, la decoración y la ambientación de la celebración acompañaron el momento romántico. Frente a una torta blanca con detalles en rojo, globos con forma de corazón y un ramo de flores combinando los mismos tonos, Nicki Nicole y Lamine posaron felices y enamorados, como si la noche estuviera hecha especialmente para ellos.

La confirmación pública llegó a través de las redes sociales. Lamine Yamal compartió una de las imágenes más tiernas del cumpleaños de la cantante y, sin palabras, expresó su amor con un emoji de torta y dos corazones rojos. La reacción de los fanáticos no se hizo esperar: la pareja se convirtió en tendencia y todos comentaban la complicidad que se veía en cada gesto.

Si bien la fiesta también contó con la presencia de artistas y colegas de Nicki Nicole, la atención se centró en su relación. Cada mirada, abrazo y sonrisa con Lamine fue capturada y compartida por los invitados, dejando en evidencia que la cantante está viviendo un momento personal pleno y feliz.

El cumpleaños también tuvo momentos tradicionales, como soplar las velitas rodeada de sus seres queridos, pero incluso allí, Lamine Yamal estuvo presente, reafirmando que su vínculo es firme y que ya forma parte de su vida cotidiana. La alegría de la cantante se combinó con la emoción de mostrar a su pareja por primera vez en un evento público.

Con este festejo, Nicki Nicole no solo celebró un nuevo año de vida, sino que también blanqueó su relación con Lamine Yamal, dando inicio a un nuevo capítulo romántico. Entre música, amigos y una incipiente historia de amor, la cantante marcó un antes y un después en su vida personal, que ahora también se refleja en su imagen pública.