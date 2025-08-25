El escalofriante motivo por el que Ángela Leiva decidió alejarse de la música: “Me dí cuenta que…”

Ángela Leiva sorprendió al abrir su corazón en una entrevista íntima, donde habló de una de las etapas más oscuras de su vida. Durante años, la cantante mantuvo una relación con quien además era su representante, un vínculo que terminó marcándola profundamente tanto en lo personal como en lo profesional.

La artista relató que esa relación, que se extendió por más de ocho años, estuvo atravesada por el control absoluto de su expareja sobre su carrera, sus ingresos y hasta su vida privada. Esa situación la llevó a un estado de infelicidad del que le costó mucho salir. “Me salvó la mujer que soy”, expresó con crudeza, recordando cómo empezó a notar que su vida no tenía alegría fuera del escenario.

Leiva confesó que incluso llegó a naturalizar un vínculo en el que el maltrato estaba presente en distintas formas. Con el tiempo, tomó conciencia de que no podía seguir siendo “una mujer que se daba vuelta y lloraba en la cama”. Esa revelación fue el punto de quiebre que le permitió empezar a planear su salida, aunque no fue un proceso inmediato ni sencillo.

Según contó, cada intento de separarse se veía frustrado por la manipulación y las amenazas de que su carrera se derrumbaría sin él. Ese miedo la llevó a pensar seriamente en abandonar la música. “La única salida que veía era dedicarme a otra cosa, porque él me repetía que sin él no iba a lograr nada”, recordó. Sin embargo, la historia terminó tomando otro rumbo.

Lejos de dejarse vencer, Ángela Leiva encontró fuerzas en sí misma y en un entorno de personas que la apoyaron. Poco a poco, logró convencerse de que podía seguir adelante sin su exrepresentante. “Me di cuenta de lo equivocada que estaba por creerle”, aseguró, destacando la importancia de tener cerca a quienes la animaron a reconstruirse.

Ese renacer marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, que ya lleva más de cinco años de crecimiento sostenido. Hoy, además de sus logros artísticos y reconocimientos, Leiva valora la conexión que construyó con sus seguidoras, especialmente con las mujeres que se ven reflejadas en su historia de superación.

En la entrevista también se refirió a su vida amorosa y a lo breve que fue su relación con el futbolista Chelo Weigandt, episodio que define como parte de su aprendizaje personal. “Uno a veces se olvida de sí mismo, pero de todo se aprende”, reflexionó con madurez.

Con más de una década de trayectoria, nominaciones a premios importantes y una voz reconocida en el ambiente, Ángela Leiva se consolida no solo como una referente de la música popular, sino como un símbolo de resiliencia y empoderamiento. Su testimonio demuestra que es posible salir adelante incluso después de atravesar los momentos más dolorosos.