Fátima Flórez rompió el silencio y contó la verdad de su romance con Martín Demichelis: “Una locura”

La bomba estalló y Fátima Flórez no logró escapar de la onda expansiva, por lo que decidió ponerle voz propia a un rumor que se desató en las últimas horas. Se debe a que se filtró que habría tenido un affaire con Martín Demichelis mientras él aún estaba en pareja con Evangelina Anderson. La versión llegó de la mano de uno de su ex asistentes Ángel Sesarín, por lo que ella salió a responderle.

La primera reacción de Fátima Flórez llegó en forma de mensaje privado, mientras Karina Iavícoli estaba al aire en Infama. La periodista contó al aire que estaba en comunicación directa con la actriz y compartió parte de su descargo: “Máquina de mentiras. Estoy reproduciendo, no estás en altavoz, obviamente, porque me pediste que así sea. Pero estoy reproduciendo lo que decís y está todo en la Justicia. Que todo lo que decís, Ángel, es mentira. ¿No querés salir al aire?”.

La acusación más resonante fue la supuesta visita de la imitadora a Martín Demichelis. “Él dice que fuiste a ver a Demichelis, que estuviste de forma privada 40 minutos. Es una locura, dice. Te desmiente, Ángel. No conozco a Demichelis, dice Fátima. Que muestre las pruebas todo”, agregó Iavícoli en pleno vivo, marcando el contraste entre las versiones y mientras la tensión se hacia presente en el estudio.

Minutos después, Fátima Flórez se sumó al programa por teléfono y habló sin filtro: “No puedo creer la cantidad de locuras, demencias y mentiras. Obviamente, esto está en manos de mi abogado y se le hará el correspondiente reclamo por calumnias e injurias, tendrá que ir a la Justicia a presentar las pruebas de las locuras que está diciendo”.

Marcela Tauro fue al hueso para saber la verdad: “¿No conocés a Demichelis?”. Y ella respondió sin titubeos: “Pero por supuesto que no, no lo conozco”. Pero no quedó ahí, ya que fue inminente su cruce al aire con Ángel Sesarín, quien lanzó que el vínculo entre ella y Javier Milei no era real. Lejos de esquivar el tema, Fátima Flórez contestó: “Va a tener que demostrar todo eso ante la Justicia, es un delirante, un sinvergüenza”.

Desde el estudio, Sesarín no se quedó callado: “Vos sos la sinvergüenza que me debés como seis meses”. La humorista replicó: “El señor Guillermo Marín le pagó todo, en tiempo y forma”. El cruce continuó con reclamos cruzados y acusaciones sobre pagos pendientes, pero Fátima fue clara al cerrar: “No existe ninguna deuda, el señor Guillermo Marín le pagó, lo contrató a este señor y le pagó por sus servicios. Son todas mentiras las que está hablando”.

Por lo pronto, la artista se mantiene firme en su defensa y asegura que todo será resuelto en el plano judicial. Mientras tanto, los rumores siguen girando, pero ella eligió responder con nombre, apellido y una advertencia clara: “Que lo demuestre en la Justicia”.