“Perdió todo”: Cómo fue el terrible ataque que sufrió L-Gante en su casa

En las últimas horas, se comenzó a correr la voz de que la casa de L-Gante, ubicada en un barrio cerrado de Canning, quedó completamente destruida en un episodio que todavía genera más preguntas que respuestas. En Infama (América TV), Marcela Tauro y Laura Ubfal fueron las encargadas de dar a conocer los primeros detalles de un hecho que, según remarcaron, es tan impactante como extraño.

Es que el desconcierto es total. Nadie sabe si se trató de un incendio accidental, de un ataque intencional o, incluso, de algo vinculado a creencias oscuras. Lo cierto es que, como señaló Ubfal, “ayer a las seis de la tarde él escribió en sus redes que había perdido todo, habló de fuego y nadie entendía nada... porque a los cinco minutos lo bajó”. Ese mensaje fugaz fue la primera señal de que algo grave estaba pasando.

La periodista agregó que L-Gante había estado el viernes a la noche en General Rodríguez viendo a su madre, Claudia, sobre el escenario. Horas más tarde, cuando regresó a la propiedad de Canning junto a algunos amigos, se encontró con un panorama devastador. “El título es... ¡L-Gante perdió todo!”, enfatizó Ubfal. Tauro no ocultó su sorpresa y preguntó al aire: “¡¿Pero le prendieron fuego a la casa?!”. La respuesta fue inmediata: “¡Estaba todo destruido!”.

El diálogo entre las panelistas dejó en claro la magnitud de lo ocurrido. “Los dos pisos destruidos, nadie entiende qué pasa...”, describió Ubfal, mientras Tauro insistía con teorías que iban desde un atentado hasta un acto de brujería. “Es como si hubiera estallado una bomba dentro de la casa”, añadió la periodista, intentando poner en palabras la gravedad de los hechos.

El hermetismo del entorno del cantante alimenta aún más la incertidumbre. “Nos preocupa el silencio del entorno de L-Gante”, cerró Tauro en cámara, subrayando que, hasta ahora, no hubo declaraciones oficiales ni del músico ni de su familia. Tampoco hay registros públicos de bomberos o pericias que puedan explicar qué sucedió realmente.

En medio de las especulaciones, lo único confirmado es que la propiedad de Canning quedó irreconocible y que L-Gante atraviesa un momento muy delicado. Será cuestión de horas para que el cantante salga a contar lo que le pasó, pero por lo pronto, la incertidumbre se adueña de este momento.