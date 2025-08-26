Javier Milei rompió el silencio y expuso si volvió con Fátima Flórez: “Tenemos una…”

En medio de un escenario político complejo y con el foco mediático puesto en los escándalos que rodean a su entorno, Javier Milei decidió aclarar una cuestión de su vida personal que generaba rumores en los últimos días: su relación con Fátima Flórez. El Presidente, que suele evitar dar declaraciones sobre su intimidad, hizo una excepción y habló directamente sobre el tema.

La encargada de revelar la conversación fue Yanina Latorre en su programa Sálvese quien pueda. Según relató, intercambió mensajes con Javier Milei y aprovechó la oportunidad para preguntarle de manera directa si había regresado con la humorista. “Sin vueltas, me contestó: ‘Rotundo no’”, explicó la conductora, destacando que su respuesta fue clara y sin dobles interpretaciones.

Javier Milei, lejos de esquivar la consulta, agregó una frase que buscó dejar en claro su posición: “Se me hace imposible tener una relación razonable”. Sin embargo, también remarcó que mantiene con Fátima Flórez un vínculo positivo: “Tenemos una excelente relación de amistad”. De esta manera, el mandatario cerró la puerta a las especulaciones sobre una reconciliación amorosa, pero subrayó que el trato entre ambos sigue siendo cordial.

Mientras tanto, Fátima Flórez también estuvo en el centro de la escena por un enfrentamiento mediático que protagonizó en las últimas horas. Su exasistente, Ángel Sesarín, aseguró públicamente que la artista había tenido un encuentro privado con el entrenador Martín Demichelis. La versión, de inmediato, fue desmentida con fuerza por la humorista, quien calificó de “mentira absoluta” esas declaraciones.

La desmentida de Fátima Flórez fue contundente. En un llamado al programa Infama, negó cualquier vínculo con Martín Demichelis y calificó los dichos de su excolaborador como un invento malintencionado. Incluso, anticipó que la situación ya se encuentra en manos de sus abogados y que avanzará con acciones legales por calumnias e injurias. “Que muestre pruebas, porque todo lo que dice es mentira”, fue la respuesta que replicó la periodista Karina Iavícoli al aire.

El cruce en vivo no se detuvo allí. Sesarín sostuvo que la relación entre Fátima Flórez y Javier Milei nunca habría sido real, acusación que la humorista rechazó con la misma firmeza: “Va a tener que demostrar todo eso ante la Justicia. Es un disparate”. Además, el exasistente le reclamó supuestas deudas, mientras ella replicaba que todos los pagos habían sido efectuados en tiempo y forma.

Entre versiones encontradas, Javier Milei y Fátima Flórez parecen coincidir al menos en un punto: la intención de dejar en claro su situación actual. Él, desde su lugar de Presidente, aseguró que no hay vuelta sentimental, pero sí una buena relación personal. Ella, por su parte, se defendió de acusaciones mediáticas que buscan empañar su imagen pública.

Lo cierto es que, entre la política y el espectáculo, ambos continúan siendo protagonistas de noticias que exceden su vida profesional. Mientras Javier Milei enfrenta los desafíos de la gestión y los cuestionamientos hacia su hermana, Fátima lidia con rumores y denuncias que no duda en llevar al terreno judicial.