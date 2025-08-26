Claudia Villafañe sufrió un accidente con su auto y se filtró cómo está: “Presenta una lesión en…”

La jornada del martes comenzó con un episodio inesperado en las inmediaciones del estadio Monumental, donde Claudia Villafañe protagonizó un accidente automovilístico que encendió las alarmas entre sus seguidores. El hecho ocurrió en las primeras horas del día, sobre la avenida Udaondo, a metros del Puente Labruna, en un sector que suele registrar un tránsito intenso.

De acuerdo al informe policial, la empresaria habría realizado una maniobra indebida al intentar un giro en “U”, lo que ocasionó un leve impacto con otro vehículo particular. Afortunadamente, la persona que circulaba en el automóvil afectado resultó ilesa, mientras que Claudia Villafañe sufrió una lesión menor en la cabeza.

El parte oficial precisó que, pese al golpe, no se trató de una herida grave. La exesposa de Diego Maradona fue evaluada en el lugar por personal médico y, aunque se le ofreció ser trasladada en ambulancia, decidió acudir por sus propios medios a un centro de salud cercano para someterse a los chequeos correspondientes.

La periodista Marina Calabró fue quien reveló en televisión detalles del informe del SAME, confirmando que la paciente recibió asistencia en el lugar y rechazó tanto el traslado terrestre como la posibilidad de ser derivada en un servicio aéreo. Esa decisión generó sorpresa, aunque mostró la tranquilidad con la que Claudia Villafañe enfrentó la situación.

Por su parte, Ernesto Arriaga, especialista en tránsito y referente de la Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte de Argentina, explicó que la maniobra de giro en “U” se considera una infracción grave debido a la dificultad de controlar todos los ángulos de visibilidad. Según relató, un médico que la atendió le confirmó que el corte en la cabeza era leve, aunque insistió en la importancia de realizar controles médicos tras un impacto de ese tipo.

El episodio, pese a haber generado un gran revuelo mediático, terminó sin mayores complicaciones. El susto inicial rápidamente se transformó en alivio al confirmarse que el estado de salud de Claudia Villafañe no revestía gravedad.

Horas después del accidente, la propia Claudia Villafañe dio declaraciones breves para llevar calma. Con pocas palabras y sin dramatizar lo ocurrido, aseguró: “Estoy bien, gracias”. Su respuesta buscó transmitir serenidad a su círculo íntimo y a quienes siguen de cerca su vida pública.

De esta manera, el hecho quedó reducido a un episodio menor dentro de una mañana agitada en Núñez. El tránsito volvió a la normalidad y Claudia Villafañe, tras los estudios de rigor, pudo continuar con su rutina, demostrando una vez más su temple frente a las adversidades.