El emotivo video de Jimena Barón revelando quién será la madrina de su hijo Arturo

Jimena Barón volvió a conmover a todos con un gesto familiar cargado de ternura. A través de su cuenta de Instagram, la actriz y cantante publicó un video en el que reveló quién será la madrina de Arturo, su segundo hijo, y el primero con Matías Palleiro. El anuncio no solo emocionó a su círculo íntimo, sino que rápidamente se volvió viral en redes sociales por lo impactante y emotivo.

En las imágenes, la intérprete de La Cobra aparece junto a Morrison, su hijo mayor, preparando una sorpresa para María, la mujer que la cuidó desde que era una niña. “Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida. Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto”, escribió Jimena Barón en el posteo.

El plan fue compartido con Momo, que se convirtió en el cómplice perfecto para anunciar la noticia. “¿Cuándo es el bautismo?”, preguntó el niño, dando pie a la sorpresa. “El mes que viene. Estamos tratando de conseguir el lugar”, respondió su madre, antes de soltar la confesión definitiva mientras ella merodeaba la zona: “A mí me dijeron que la madrina es como la mamá, me gustaría que sea Mari”.

La reacción no tardó en llegar. Con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionada, María primero pensó que era una broma: “Mentira, me estás cargando. ¿En serio?”. Sin embargo, al ver que en el rostro de Jimena Barón había lágrimas no tardó en darse cuenta que era real el pedido: “Nadie cuida a mis hijos como vos”. Entre abrazos y agradecimientos, la madrina elegida cerró el momento con un sentido: “Ay mi vida. Ay chiquito. Gracias, gracias, gracias”.

El video no solo generó emoción en los protagonistas, sino que también despertó una catarata de comentarios cariñosos por parte de seguidores y colegas. En pocos minutos, la publicación cosechó miles de likes y se transformó en una de las más celebradas de los últimos días en el perfil de la artista.

Para Jimena Barón, este gesto significó mucho más que una elección: fue un reconocimiento a una figura clave en su vida personal y familiar. Y para su público, la confirmación de que detrás de la artista siempre está la madre, la hija y la mujer que decide compartir cada instante con una honestidad que conmueve.