Romina Uhrig anunció su llegada a Only Fans y se filtró cuánto pagan por sus fotos y videos

El mundo digital volvió a agitarse con un nombre conocido de la televisión argentina. Romina Uhrig, exdiputada y recordada participante de Gran Hermano, sorprendió al anunciar oficialmente su desembarco en OnlyFans, la plataforma de contenidos para adultos más popular del momento. La noticia generó una ola de comentarios, debates y memes, que se multiplicaron en redes sociales en cuestión de horas.

El dato que más impacto causó fue el costo de la suscripción: quienes quieran acceder al contenido exclusivo de la mediática deberán pagar 20 dólares mensuales. De esta forma, Romina Uhrig se suma a la lista de figuras públicas que encontraron en este espacio una manera de reinventarse y, a la vez, capitalizar la atención que generan en el plano mediático.

En su perfil, la presentación no dejó lugar a dudas: “Ahora podrás conocer mi otro lado”. Con esa frase, Romina Uhrig invitó a sus seguidores a cruzar el umbral de lo íntimo hacia un terreno que promete imágenes y videos reservados únicamente para quienes estén dispuestos a pagar. Hasta el momento, ya compartió dos publicaciones privadas que permanecen ocultas para quienes no abonaron la tarifa.

Como si la apertura de su cuenta no fuera suficiente para acaparar miradas, poco después comenzó a circular un video en el que se la ve junto a Lucca Bardelli, ex de Julieta Poggio, disfrutando de un momento en una bañera. Aunque rápidamente se desataron rumores de romance, Uhrig aclaró que se trata simplemente de una amistad, aunque no logró evitar que el tema se instalara en las conversaciones digitales.

Su vida sentimental, de hecho, siempre despierta curiosidad. En los últimos meses se la vinculó también con Alexis “El Cone” Quiroga, otro exintegrante de Gran Hermano. Sin embargo, ambos negaron cualquier relación más allá de la amistad y reconocieron que cada vez que se los ve juntos, las especulaciones resurgen.

En paralelo, Romina Uhrig también se animó a abrirse en otros aspectos personales. Durante una transmisión del ciclo Hola Vos (Telefe), confesó que nunca había practicado la autoexploración sexual, un comentario que sorprendió tanto a las panelistas como a la audiencia. Con naturalidad, explicó que incluso consultó a una especialista para entender si era algo poco común.

Este tipo de declaraciones y gestos refuerzan el perfil de Romina Uhrig como figura polémica, capaz de generar tanto apoyo como críticas con cada movimiento. Su paso por la política, su exposición en un reality y ahora su incursión en el mundo del contenido erótico la colocan en un lugar singular dentro del espectáculo argentino.

Así, Romina Uhrig vuelve a estar en boca de todos. Entre la expectativa por su perfil en OnlyFans, las filtraciones que la rodean y las confesiones íntimas que comparte en los medios, su figura se consolida como una de las más comentadas del año. Lo cierto es que su apuesta ya dio resultado: su nombre está otra vez en el centro de la conversación pública.

