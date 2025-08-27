La Chilindrina fue internada de urgencia: cuál es el problema de salud que pone en riesgo su vida

La noticia sobre la salud de María Antonieta de las Nieves, reconocida mundialmente por su papel de la Chilindrina en El Chavo del 8, despertó gran inquietud entre sus seguidores. La actriz mexicana de 78 años debió ser hospitalizada de emergencia tras presentar un cuadro neurológico que encendió las alarmas en su entorno familiar y artístico.

De acuerdo con la revista TvNotas, los médicos detectaron que la intérprete presentaba niveles muy bajos de sodio en su organismo, un factor que está directamente relacionado con el deterioro neurológico que habría sufrido. La situación generó preocupación inmediata, ya que este tipo de desequilibrios puede derivar en complicaciones graves si no son tratados a tiempo.

Aunque la Chilindrina continúa con el deseo de mantenerse activa y cerca del público, personas allegadas a ella señalaron que su ritmo de trabajo y los compromisos asumidos recientemente aumentaron su nivel de estrés. Esa sobreexigencia habría impactado negativamente en su salud física y emocional, provocando un desgaste que hoy comienza a pasarle factura.

Según trascendió, durante una visita a Perú la actriz dio señales visibles de deterioro: tuvo dificultades para hablar con claridad y hasta para tragar, lo que preocupó a quienes la acompañaban en ese momento. Estos episodios reforzaron la decisión de someterla a una evaluación médica más profunda que terminó con su internación.

El plano emocional también se presenta como un desafío para la comediante. De acuerdo con testimonios cercanos, la actriz atraviesa momentos de soledad y siente que sus hijos no están tan presentes como quisiera. Incluso, algunas fuentes mencionaron cambios de humor repentinos, con episodios de confusión y agresividad que no eran habituales en ella.

Tras la hospitalización, la actriz fue dada de alta y regresó a su domicilio, aunque bajo estricta supervisión. Una enfermera quedó a su lado para asistirla y controlar sus síntomas, ya que en ocasiones se despertaba durante la noche pronunciando frases sin sentido. Este acompañamiento profesional busca garantizar que no corra riesgos mientras continúa con su recuperación.

La hija de la artista confirmó que el descenso de sodio ya fue estabilizado y aseguró que actualmente su madre está fuera de peligro. “Ella está en casa y se encuentra muy bien, gracias por preocuparse”, declaró en diálogo con la publicación que dio a conocer la noticia.

Vale recordar que María Antonieta de las Nieves ha compartido públicamente que padece fibromialgia, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso y provoca dolores generalizados, cansancio y dificultades cognitivas. Si bien este diagnóstico está bajo control, la reciente crisis volvió a poner en evidencia la fragilidad de su estado de salud.

