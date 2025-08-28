El desgarrador mensaje del hermano de la Locomotora Oliveras para recordarla: “Hasta el último suspiro”

El recuerdo de la Locomotora Oliveras sigue latiendo fuerte en el corazón de sus cercanos y sus seguidores. A un mes de su fallecimiento, su hermano Jesús utilizó las redes sociales para rendirle un homenaje cargado de emoción. En una historia de Instagram compartió una foto de la boxeadora y escribió un desgarrados mensaje que expone lo mucho que la extraña.

En un tono emotivo y para mantenerla presente, Jesús Oliveras destacó: “Es mejor ir por la vida con moretones de valentía que con lágrimas de cobardía”. Una frase que retrata de lleno el espíritu de lucha que siempre acompañó a la excampeona mundial.

En diálogo con Teleshow, Jesús abrió su corazón y le dedicó unas palabras que reflejan el dolor, pero también el orgullo. “Hermanita, Locomotora, campeona. Ya un mes de tu paso a la inmortalidad y esta gran pelea que tuviste por tu vida, que no fue perdida...”, comenzó, dejando en claro que el legado de su hermana trasciende cualquier resultado.

En esta sintonía, comenzó a marcar los motivos por los que la Locomotora Oliveras sigue presente: “Porque pasaste la inmortalidad, porque quedaste en el corazón de todos los argentinos, quedaste en el corazón de tus fans, de la gente que motivaste. Dejaste en alto a la Argentina con tus seis títulos mundiales, con tu paso a la ficción”. Y cerró su mensaje con la frase más desgarradora: “Te voy a extrañar toda la vida, hasta el último suspiro. Te amo, hermana... Te amo”.

La despedida de Alejandra Oliveras conmovió no solo al ambiente del boxeo, sino también al espectáculo y al periodismo. Con seis títulos mundiales en cinco categorías diferentes y 33 victorias en 38 peleas (16 de ellas por nocaut), su nombre quedó grabado en la historia grande del deporte argentino.

Sin embargo, lo que la volvió inolvidable fue su historia personal. Desde sus orígenes humildes en Tucumán hasta su consagración en los cuadriláteros, transitó una vida marcada por la superación. Ella misma lo decía en sus entrevistas: “La pelea más dura es la vida, es levantarte todos los días y decir ‘no voy a aflojar’”.

Hoy, a un mes de su partida, la Locomotora Oliveras sigue inspirando con la misma potencia con la que subía al ring. Ella supo dejar una huella que los argentinos adoptaron para motivarse en la lucha de todos los días por alcanzar los objetivos que cada uno se plantea.