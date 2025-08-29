Cómo se gana la vida Jésica Cirio luego de su polémica separación de Elías Piccirillo

La vida de Jésica Cirio cambió de manera abrupta luego de su separación de Elías Piccirillo, quien quedó en el ojo de la tormenta tras ser detenido por presuntas estafas. Mientras su expareja enfrenta procesos judiciales, la modelo decidió dar un paso al costado de la exposición pública y optar por un perfil mucho más bajo que en sus años de mayor popularidad.

En tiempos pasados, Jésica Cirio brillaba tanto en televisión como en los escenarios teatrales, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Sin embargo, el escándalo de su separación la llevó a replegarse y priorizar el cuidado de su hija Chloe, fruto de su relación con Martín Insaurralde, con quien mantiene un vínculo cordial por la crianza compartida.

Durante semanas, poco y nada se supo de ella, hasta que un móvil de Intrusos la interceptó y logró que hablara sobre su presente. En ese breve intercambio, Jésica Cirio dejó en claro que no tiene planes inmediatos de regresar a la televisión y que su día a día se encuentra lejos de los sets y de los flashes. “Estoy mejor, entrenando, que es mi terapia. Hoy prefiero trabajar de manera privada”, señaló con serenidad.

Sus palabras reflejan un proceso de reconstrucción personal tras un año complicado. La modelo reconoció que eligió “desaparecer” un tiempo de los medios, convencida de que el ruido mediático no le hacía bien. “Hoy estoy enfocada en mi hija y en mis amigas. Es un proceso de recuperación y todavía sigo transitándolo”, agregó, subrayando que su bienestar emocional es ahora la prioridad.

En otras oportunidades, Jésica Cirio ya había contado que la exposición constante terminó pasándole factura. Según explicó, estar bajo la lupa mediática no solo perjudicó su imagen, sino también su salud mental. Por eso, asegura que el silencio y la distancia de la farándula son, por el momento, la decisión más sana que pudo tomar.

Lejos de quedar inactiva, Jésica reveló que continúa trabajando, aunque no en el ámbito local ni bajo los reflectores. Sin dar demasiados detalles, confirmó que se desempeña para una productora fuera del país, lo que le permite mantener su independencia económica sin exponerse al escrutinio público.

Ese proyecto laboral, discreto y a puertas cerradas, parece ser la alternativa que encontró para sostenerse mientras atraviesa esta etapa de cambios. “Me hace bien, la paso mejor y necesito preservarme”, explicó, insistiendo en que el camino elegido está íntimamente ligado al cuidado de su salud emocional.

De esta manera, Jésica Cirio demuestra que, lejos de quedarse quieta, encontró una nueva manera de generar ingresos y reordenar su vida personal. Una decisión que, aunque la aleje del show y la pantalla, le permite mantenerse activa y priorizar lo que más le importa: la tranquilidad de su entorno más íntimo.