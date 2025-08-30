“Una noche la invité a comer y…”: Sebastián Graviotto ventiló los detalles íntimos de su fogoso encuentro con Juana Repetto

El viernes por la mañana, Juana Repetto sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su tercer hijo. La noticia generó rápidamente especulaciones sobre la identidad del padre, y los rumores apuntaron a Sebastián Graviotto. Este último no tardó en salir al cruce y brindar su versión de los hechos.

Sebastián Graviotto, sobrino de Silvia Süller y papá de Lupe, de 8 años, fruto de una relación anterior, confirmó que efectivamente será parte de la nueva familia: “Se agranda la familia, se viene el cuarto”, dijo con naturalidad, dejando claro que la alegría es compartida.

En una charla con Andrea Taboada, el instructor de sky relató cómo se dio el reencuentro con Juana Repetto. “En estos seis meses, una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó”, confesó, dejando entrever la complicidad y la química que mantienen a pesar del tiempo y las circunstancias.

Con un tono cálido, Sebastián Graviotto subrayó la felicidad por la llegada del nuevo integrante: “Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”, expresó a Intrusos, mostrando que la noticia se recibe con entusiasmo y responsabilidad.

El anuncio de Juana Repetto también despertó bromas en sus redes sociales, al contar que su embarazo tiene ya tres meses, poco tiempo después de confirmar su separación del padre de Toribio y biológico de Belisario. Entre risas y emojis, la actriz compartió su sorpresa y alegría con sus seguidores.

Para despejar dudas, Sebastián aclaró cómo se encuentra actualmente la relación entre ambos: “Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”, destacó, enfatizando la madurez y el respeto que mantienen.

Más allá de las especulaciones, ambos parecen coincidir en que lo más importante es el bienestar del futuro bebé y mantener una relación cordial. El foco está puesto en la crianza y en disfrutar la noticia sin tensiones ni conflictos mediáticos.

Así, entre confesiones, humor y afecto, Sebastián Graviotto y Juana Repetto muestran que, incluso después de separaciones y cambios en sus vidas personales, es posible celebrar un embarazo con respeto, amor y buena energía, mientras la familia sigue creciendo.