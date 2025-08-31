El polémico motivo por el que La Tora Villar se separó del cantante de 18 Kilates

La decisión de Lucila “La Tora” Villar sorprendió a todos sus seguidores. En cuestión de horas, la ex Gran Hermano eliminó de sus redes sociales cada una de las fotos que tenía junto a Maximiliano Appap, más conocido como Maxi Kilates, quien se desempaña como líder de 18 Kilates. Ese gesto despertó la sospechas y en las últimas horas se confirmó que se dio el final de la relación. Pero lo que llamó la situación fue el contexto, ya que la relación, al menos en apariencia, atravesaba un buen momento.

El detalle que descolocó a todos fue que dos días antes La Tora había mostrado lo bien que estaba con él en un posteo lleno de cariño. Esa contradicción entre la demostración pública de amor y la posterior desaparición de todo rastro en sus redes sociales dejó en claro que el vínculo había terminado, y de manera bastante abrupta.

La historia entre ellos había comenzado cuatro meses atrás, cuando coincidieron en un streaming vinculado a Gran Hermano. Desde aquella primera charla, surgió la química que derivó en las primeras salidas. A los pocos días ya se mostraban juntos, y ella lo acompañaba a sus presentaciones musicales. Los fanáticos no tardaron en compartir fotos de la pareja en distintos eventos.

La confirmación oficial llegó a través de un video que Villar subió por el cumpleaños de Appap. “Feliz cumple, te amo”, escribió junto a la grabación, a lo que el cantante respondió con un sencillo “Te amo”. Ese ida y vuelta alcanzó para que el romance dejara de ser un rumor y pasara a ocupar lugar en la agenda de la farándula.

El viaje a Miami en junio fue otro capítulo clave. Durante una entrevista en A la Barbarossa, La Tora habló abiertamente de su pareja y recordó con entusiasmo: “Nos conocimos en un stream donde estábamos haciendo notas. Ese mismo día... flechazo”. En paralelo, las redes se llenaron de fotos y videos de ambos paseando, saliendo a cenar y hasta haciendo compras cotidianas.

Los posteos de aquel viaje mostraban la intensidad de la relación. Ella escribió: “Lo que se pudo hacer en los momentos libres, con la mejor compañía”. Por su parte, Maxi sumó su propia reflexión: “No traten de ser perfectos, traten de ser felices. Es la única manera de vivir cada vez más tranquilos, enfocándose en uno mismo. Soy mi proyecto más importante”.

El final, sin embargo, fue confirmado por Pepe Ochoa en LAM. “Se separó La Tora de Gran Hermano, no va más, luego ampliaré, separados, terminó todo”, dijo en un video publicado en X. Más tarde aclaró: “La Tora se separó de Maxi. Ella lo dejó a él. Quiere priorizar su carrera. Venían desencontrados”. Así se cerró una historia breve pero cargada de exposición pública.