Quién es el nuevo novio de Morena Rial y cómo se conocieron

Morena Rial volvió a ser noticia, esta vez por un motivo sentimental. La hija de Jorge Rial blanqueó su nuevo romance a través de sus redes sociales y dejó en claro que está atravesando un momento especial. Con una serie de historias en Instagram, la influencer presentó a Rodrigo, el hombre que le robó el corazón.

Según trascendió, la relación habría comenzado a fines de marzo, pero recién ahora decidieron mostrarse públicamente. Morena Rial no dudó en acompañar las fotos junto a un mensaje directo y romántico para él: “Te amo mi vida, para siempre. El único amor de mi vida para siempre”. Un gesto que rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo.

El periodista Pepe Ochoa fue uno de los primeros en dar más detalles sobre esta pareja. De acuerdo con su información, Morena Rial y Rodrigo se habrían conocido en eventos vinculados a la religión umbanda. Allí habrían comenzado a entablar conversaciones que con el tiempo se transformaron en algo más.

Incluso, Pepe Ochoa reveló que Rodrigo le habría entregado un anillo a Morena Rial, como símbolo de su compromiso y de los sentimientos que comparten. “Ella dice que es el amor de su vida”, comentó el conductor, quien afirmó que la relación ya lleva alrededor de un mes y medio.

Sin embargo, no todo fueron momentos románticos en las últimas semanas para la mediática. El martes por la madrugada, Morena Rial fue interceptada en un control vehicular en la Avenida General Paz. El motivo: circular a alta velocidad y no contar con toda la documentación requerida para manejar.

En el vehículo viajaba junto a Rosmary, una mujer a la que Pepe Ochoa describió como “mai umbanda” y que habría conocido en las mismas reuniones religiosas donde también conoció a Rodrigo. Según el periodista, el auto pertenecía a Rosmary, pero tampoco tenía los papeles en regla.

Esta situación derivó en un operativo que demoró varias horas. Al no poder mostrar la documentación correspondiente, las autoridades retuvieron el vehículo hasta que alguien se acercara con el seguro impreso, ya que el digital no fue aceptado en ese momento.

Finalmente, luego de la espera, Morena Rial y su acompañante pudieron continuar viaje hacia Lugano. Más allá de este episodio, la influencer parece estar enfocada en disfrutar de esta nueva etapa sentimental junto a Rodrigo, con quien no duda en mostrarse cada vez más enamorada.