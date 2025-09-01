En el marco del cumpleaños número 31 de su novia, Flor Jazmín, Nico Occhiato conmovió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una emotiva carta de amor acompañada de un carrete de imágenes y videos que reflejan distintos momentos juntos.

Desde la distancia, ya que Flor se encuentra de vacaciones en Escocia y lejos de su familia y pareja, el creador de Luzu expresó con profunda admiración: “Hoy cumple años la mujer más increíble de este planeta. La más luminosa, la que contagia alegría y la que siempre se encarga de generarle momentos hermosos a cada persona que tiene cerca”.

Occhiato continuó describiendo la relación que los une: “Yo tengo la suerte de que esa persona es mi novia y de poder compartir mi vida con ella. Desde que estamos juntos me hace cada día más feliz, porque es la persona que más me hace reír, con la que más me divierto, con la que me encanta charlar de todo, porque me puedo abrir, profundizar y aprender de su manera de ver la vida, de su valentía y de su inteligencia”.

Además, destacó la capacidad de Flor para hacer especiales los momentos cotidianos: “Es la mujer que puede transformar cualquier momento de la vida cotidiana en un momento muy especial, algo que solo ella tiene el poder de hacer. Es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida y construir todo”.

Para cerrar su sentido mensaje, le dedicó un saludo lleno de amor: “Feliz cumple mi amor, te mereces ser la mujer más feliz del mundo y ojalá pueda ayudar a que eso suceda siempre”.

La publicación generó un gran impacto entre sus seguidores, superando los 300 mil “me gusta” y recibiendo numerosos comentarios de felicitaciones y muestras de cariño hacia la pareja.

Flor Jazmín también respondió con ternura y humor: “LA ÚLTIMA FOTO jajajajajajajajsj te amo amor mío, sos el amor de mi vida ❤️ x más aventuras a tu lado siempre”.

Por su parte, ella compartió en sus redes un instante especial de su cumpleaños, mostrando la videollamada con su pareja y la compañía de su mascota, demostrando que, pese a la distancia, el amor y la conexión se mantienen intactos.