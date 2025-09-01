Alejandra Maglietti mostró por primeras vez a su bebé recién nacido: las tiernas fotos

La vida de Alejandra Maglietti dio un giro inolvidable hace apenas tres semanas. La panelista de Bendita compartió finalmente con sus seguidores el rostro de Manuel, su primer hijo junto a su pareja Juan Manuel, en una serie de imágenes que enternecieron a todos. El anuncio se produjo este domingo a través de las redes sociales, donde la modelo y abogada abrió una ventana a la intimidad de su nueva vida como madre.

Con varias fotos que retratan la dulzura del recién nacido, Alejandra Maglietti acompañó la publicación con un emotivo mensaje. Allí expresó las sensaciones que la invaden desde la llegada de Manuel, a quien describió como un regalo soñado. La panelista reconoció que los primeros días estuvieron marcados por el aprendizaje, la adaptación y una conexión emocional difícil de poner en palabras.

Uno de los aspectos más llamativos de su mensaje fue la decisión de priorizar la maternidad por sobre la exposición mediática. Alejandra Maglietti explicó que optó por alejarse de las redes durante las últimas semanas para concentrarse en el cuidado de su hijo y vivir plenamente cada instante de esta nueva etapa. El gesto fue celebrado por sus seguidores, que entendieron la necesidad de la intimidad.

En sus palabras, la llegada de Manuel representó el momento más feliz de su vida. La abogada relató que, junto a su pareja, pasan horas observando cada movimiento y cada gesto del bebé, maravillados con cada pequeño descubrimiento. Esta faceta de la maternidad permitió ver un costado más íntimo y sensible de la panelista, habitualmente asociada al mundo del espectáculo.

El agradecimiento también ocupó un lugar central en su publicación. Alejandra Maglietti dedicó unas líneas a quienes la acompañaron en este proceso, tanto amigos como seguidores que enviaron mensajes cargados de cariño. La dedicatoria final fue para Manuel, a quien definió como el “regalo más hermoso” de su vida.

El nacimiento de su hijo no solo fue celebrado en las redes. En el programa Bendita, donde se desempeña como panelista, Beto Casella anunció la noticia con la complicidad de todo el equipo. La alegría en el estudio se manifestó con aplausos y la proyección de la primera imagen del bebé en pantalla gigante. El conductor reveló además que el parto fue por cesárea programada, acompañado por la familia de la modelo.

Uno de los detalles que más sorprendió fue el peso del recién nacido. Manuel llegó al mundo con 4,200 kilos, algo que no pasó desapercibido para los compañeros del ciclo. Entre bromas y comentarios, Horacio Pagani y el propio Casella destacaron el tamaño del pequeño, bautizado cariñosamente en el estudio como “Manuelazo”.

Las fotos publicadas por Alejandra Maglietti recorrieron rápidamente las redes y despertaron una ola de ternura. Mensajes de felicitaciones, likes y comentarios positivos se multiplicaron en cuestión de minutos, confirmando que la maternidad de la panelista se convirtió en uno de los temas más comentados del fin de semana.