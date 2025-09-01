Juli Poggio, conocida por su paso por Gran Hermano, se refirió al papel que desempeñará en la obra teatral “Buscando a Patito Feo” y respondió a las críticas surgidas tras la presentación del proyecto. La influencer adelantó que la historia se distancia de la serie original enfocándose más en la amistad que en la rivalidad basada en la belleza.

Invitada al programa de Juana Viale, Poggio expresó su entusiasmo por formar parte del regreso de Patito Feo a los escenarios: "Si quieren les spoileo un poquito… mediante todas las canciones súper conocidas, que marcaron la infancia de varias generaciones, se va a jugar mucho con la nostalgia pero con una historia totalmente nueva".

La actriz explicó que la trama gira en torno a dos mejores amigas, grandes fanáticas de Patito Feo desde la infancia, que hicieron una promesa de amistad eterna. Sin embargo, un triángulo amoroso las enfrenta en la actualidad como dos popstars que compiten a través de un duelo musical para decidir quién preservará el legado y los seguidores de Patito Feo.

Juli Poggio y su rol en “Buscando a Patito Feo”.

Sobre la transformación del concepto original, Juli destacó que el nuevo montaje abandona la división entre “lindas y feas” para centrarse en otras cualidades: "Lo que tiene de bueno es que, obviamente, es una historia reversionada, ya no habla de las lindas y las feas. Sí toca el tema de los seguidores y la importancia y responsabilidad que tiene hoy en día ser popular".

Además, comentó que la obra cuestiona por qué se considera talentosa a una persona únicamente por su cantidad de seguidores, haciendo un análisis actual que resonará con el público: "También se plantea por qué se considera talentosa a una persona que tiene muchos seguidores. Es una historia actual que le va a llegar mucho a todos. Tiene canciones muy potentes, con mucha coreografía, puesta en escena y bandas de chicas en vivo".