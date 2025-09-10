Susana Giménez reveló que harán una serie sobre su vida y confesó por qué aceptó

En el marco de la presentación de LOL, el programa que conduce para Prime Video, Susana Giménez sorprendió al dar una primicia que sus seguidores esperaban desde hace tiempo. La diva de los teléfonos reveló que finalmente habrá una serie inspirada en su vida, sumándose así a la tendencia de las biopic que viene creciendo con fuerza en los últimos años.

Si bien en un principio se había mostrado reacia a la idea, Susana Giménez explicó que las circunstancias la hicieron cambiar de opinión. “Me convencieron. Al principio decía que no, porque no quería contar todo. Pero ahora que todo el mundo cuenta todo…”, expresó con sinceridad durante una charla con el periodista Javier Ponzo.

La conductora aclaró que su negativa inicial no se trataba de un simple capricho, sino de un resguardo sobre su intimidad. Con una carrera cargada de éxitos, romances y episodios que quedaron en la memoria colectiva, sabía que aceptar un proyecto de estas características significaba abrir la puerta a un relato personal.

No obstante, puso sobre la mesa sus condiciones antes de dar el sí definitivo. “Lo que quiero es sentarme con los guionistas”, señaló, mostrando su costado perfeccionista y su interés en tener control sobre el enfoque narrativo. Para la estrella, nada puede quedar librado al azar en una historia que llevará su nombre.

Consultada sobre qué momentos no deberían faltar en esta biopic, Susana Giménez respondió con humor y elegancia: “Cuando empiezo, en la mitad y cuando crezco, cuando ya te ponés... Madurás, por decir algo elegante”. Su frase dejó entrever que habrá guiños a todas las etapas de su vida, desde sus comienzos hasta su presente.

Aunque ya fue representada en ficciones anteriores, como en Sandro de América (donde Eugenia “La China” Suárez se puso en su piel) o en Monzón (con Celeste Cid en su rol), esta será la primera vez que la conductora tendrá una producción dedicada exclusivamente a ella.

El anuncio generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan conocer episodios inéditos y un costado más íntimo de la artista. Después de décadas de carrera, Susana Giménez continúa despertando la misma curiosidad que en sus años de mayor exposición.

La biopic aún no tiene fecha confirmada, pero todo indica que será uno de los proyectos más comentados de los próximos tiempos. Con su estilo único y un relato lleno de anécdotas, Susana Giménez promete volver a ocupar un lugar central en la pantalla, esta vez contando su propia historia.