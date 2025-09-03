El tierno video con el que Matías Alé y Martina Vignolo anunciaron la fecha de su casamiento

Matías Alé y Martina Vignolo confirmaron que su gran día ya tiene fecha y lo hicieron de una manera muy especial. La pareja compartió en redes sociales un video cargado de humor y ternura con el que sorprendieron a sus seguidores al revelar el esperado casamiento. Con carteles, música y un clima festivo, los novios dieron a conocer que el 24 de octubre de 2025 será el momento en el que finalmente se digan “sí, quiero”.

El registro difundido en Instagram no fue un simple anuncio. Con creatividad y complicidad, Matías Alé y la joven actriz decidieron hacer partícipes a familiares y amigos en una suerte de carnaval carioca que reflejó la alegría con la que transitan esta etapa. El detalle que más llamó la atención fue la inclusión de un “trencito de la alegría”, recurso que remite con humor al pasado de Alé, cuando su vida nocturna era parte de su imagen pública.

Lejos de esas épocas, el video muestra cómo Martina Vignolo logra convencer a Matías Alé de quedarse en la fiesta junto a ella, dejando atrás la idea de las noches interminables y los romances mediáticos. La escena simboliza el nuevo camino que ambos eligieron, basado en la estabilidad y en la construcción de un futuro en común.

En el texto que acompañó la publicación, Martina Vignolo explicó que se trataba de su “save the date”, es decir, la invitación previa a la formal. “Queríamos compartir con ustedes este adelanto, para que nuestros seres queridos tengan tiempo de organizar sus agendas”, detalló la actriz. La pareja, de esta manera, se aseguró de que nadie se pierda la cita más importante de sus vidas.

La publicación no tardó en acumular comentarios positivos y muestras de cariño. Tanto seguidores como colegas celebraron el entusiasmo y la originalidad con la que Matías Alé y Martina Vignolo eligieron comunicar la noticia. Ella, además, destacó el apoyo de su círculo más íntimo, que no dudó en sumarse al divertido anuncio.

Con la fecha ya marcada, los novios anticiparon que “ya habrá oportunidad de un festejo masivo”, dejando entrever que la boda será solo el inicio de una gran celebración. También aclararon un detalle curioso: los globos que aparecen en la filmación no fueron arrojados al mar, sino que se quedaron en manos de los invitados.

Este paso llega en un momento significativo para Matías Alé. En los últimos meses, el actor habló abiertamente sobre su salud mental y las decisiones que tomó para cuidarse. El compromiso con Martina Vignolo se convierte así en un nuevo capítulo de estabilidad y felicidad en su vida.

Con ilusión y rodeados de afecto, Matías Alé y Martina Vignolo comenzaron la cuenta regresiva hacia su gran noche. El video no solo marcó la fecha del casamiento, sino que también reflejó el espíritu alegre y amoroso que los une, y que promete ser la esencia de la boda que ya genera expectativa en el mundo del espectáculo.