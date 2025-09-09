El reconocido bajista y compositor Javier Malosetti se presenta este 10 de septiembre en Mood Live Café Concert, en Neuquén capital, como parte de una gira nacional que lo lleva a recorrer diversas ciudades con su proyecto más íntimo y personal: Malosetti Trío Jazz. La formación está integrada por Bruno Di Lorenzo en guitarra y el uruguayo Mateo Tonelo en batería, dos músicos jóvenes y virtuosos que acompañan a Malosetti en un recorrido que combina potencia escénica, improvisación y conexión profunda entre los intérpretes.

"Este trío es mi proyecto más personal, con música propia, muy despojado, muy al núcleo. Es una formación clásica de guitarra, bajo y batería que pocas veces abordé, pero que estoy disfrutando muchísimo", compartió Malosetti en "Tardes de Primera" que se transmite por Cn 24/7 Canal de Noticias.

La gira, que ya pasó por Santa Rosa, General Pico y que continuará por Viedma y otras localidades, propone un formato que privilegia la cercanía con el público y la espontaneidad en escena. "Nos gusta tocar en salas como Mood Live porque tienen esa escala intermedia, donde no hay tanta solemnidad como en un teatro, pero sí una acústica y una intimidad que hacen que el vínculo con el público sea directo", aseguró el músico.

Malosetti también destacó la calidez del público del interior del país: "En Buenos Aires me tienen más cerca, pero en el interior siento un cariño que me da años de vida. La gente te abraza, te habla de tu música como parte de sus vidas. Eso es impagable."

El trío, que ya tiene grabado parte del material para un próximo disco, viene puliendo sus versiones sobre el escenario, en cada presentación. "La música se sigue vistiendo con cada show, va tomando más forma, más detalles, y ahora me dan ganas de grabar todo de nuevo", dijo entre risas.

Con una carrera que lo ubica como una figura clave de la música argentina, tanto por su trabajo solista como por su participación con artistas como Luis Alberto Spinetta, Malosetti se mantiene activo, creativo y en movimiento. "Estoy en paz. No tengo grandes cosas pendientes. Me gusta esto que estoy haciendo. Estoy tocando con dos músicos monumentales, que admiro, que son amigos, y con quienes compartimos esta experiencia de salir a tocar, viajar, reírnos, comer rico y seguir haciendo música en vivo."

La cita en Mood Live Neuquén promete ser una noche única para disfrutar de cerca a uno de los artistas más destacados de nuestra escena musical, en un formato cálido y vibrante, ideal para amantes del jazz y de la buena música.