Bernard Fowler, el histórico corista se presentará en Neuquén con dos shows únicos

El legendario cantante Bernard Fowler, conocido por ser la voz de apoyo de los Rolling Stones desde hace más de tres décadas, se presentará por primera vez en Neuquén con dos fechas muy especiales: el jueves 25 de septiembre en el Cine Teatro Español y el sábado 27 en Bodega Malma, en San Patricio del Chañar.

En su visita, Fowler estará acompañado por una banda de lujo integrada por el reconocido Zorrito Von Quintiero, Pilo Gómez, Gonzalo Lattes, Melena Sánchez y Pehuén Innocenti. La producción general está a cargo de Nacho Solari y Elvio Fernández, quienes aseguraron que estos conciertos representan una oportunidad única para el Alto Valle.

"Vamos a traer un Rolling Stone al Alto Valle", expresó Solari en AM550 La Segunda mañana con Agustín Amado y Rocío Suárez, destacando que se trata de un proyecto que surgió de manera casi espontánea, durante una charla en Buenos Aires entre Fernández y Pilo Gómez. "Todo se cerró en un asado, como los buenos negocios argentinos", agregaron.

La presentación del 25 de septiembre será en el Cine Teatro Español, con una capacidad cercana a las 600 personas. El show tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto y las entradas ya están disponibles a través de tuentrada.com, con precios de $60.000 y $70.000.

El segundo show en cambio, será una experiencia completamente distinta. Se realizará el sábado 27 en Bodega Malma, en un ambiente íntimo entre barricas, con capacidad limitada para solo 150 personas, de las cuales 50 tendrán acceso VIP. Este evento incluirá tapeo gourmet, degustación de vinos y un exclusivo meet & greet con los músicos, además de un post show en el restaurante de la bodega. Las entradas físicas se adquieren por WhatsApp al número 299 580 9365.

"En Malma va a ser más íntimo, más acústico, y con una propuesta muy distinta al show de teatro. Se apunta a una experiencia completa que incluye gastronomía, vino, cercanía con los artistas y un entorno único", explicó Fernández.

¿Quién es Bernard Fowler?

Bernard Fowler tiene una carrera de más de 35 años junto a los Rolling Stones, a quienes se unió en 1989 para el disco Steel Wheels por invitación directa de Mick Jagger, con quien ya colaboraba en sus trabajos solistas. Desde entonces, ha sido parte estable de todas las giras y grabaciones de la banda. También ha trabajado con Charlie Watts, Keith Richards y una larga lista de artistas de renombre internacional.

"Muchos lo consideran el ‘quinto Stone’ por su importancia en la evolución del sonido de la banda", detallaron desde la producción. Además de los clásicos de los Stones, Fowler interpretará canciones de su carrera solista y algunos covers especialmente seleccionados. Aunque el repertorio se mantiene en reserva, se espera una selección que combine historia, potencia vocal y momentos de intimidad.

Desde la organización se adelantó que el jueves 25 por la tarde se realizará una conferencia de prensa con Bernard y toda la banda. También se evalúan otras instancias de contacto más cercanas con el público, como pruebas de sonido con asistencia limitada o cenas exclusivas en los días previos a los shows. Por otro lado, el artista y su equipo planean aprovechar su estadía para conocer la región, recorrer puntos turísticos de Neuquén y realizar algunas actividades recreativas como pesca y visitas a otras bodegas.

“Nunca vino Bernard a Neuquén, y nos parecía que no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Es una experiencia diferente, con un artista que forma parte de la historia del rock mundial”, cerró Solari.