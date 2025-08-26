Bernard Fowler, la voz "de apoyo" de los Rolling Stones, llegará a la región con dos presentaciones únicas

Mick Jagger y compañía, el cantante se reencontrará con el público argentino en una velada íntima, que promete un recorrido por los grandes éxitos de su carrera, como así también de los himnos de los Stones. Bernard Fowler , el legendario corista de los Rolling Stones , traerá su talento y su historia a la región con dos presentaciones únicas e imperdibles. Después de más de tres décadas al lado deel cantante se reencontrará con el público argentino en una velada íntima, que promete un recorrido por los grandes éxitos de su carrera, como así también de los himnos de los Stones.

De esta manera, los shows se llevarán a cabo el 25 de septiembre en el Teatro Español de Neuquén y el 27 en Bodega Malma, en San Patricio del Chañar.

Desde 1988, la voz de Bernard Fowler ha sido una pieza fundamental en el sonido de los Rolling Stones. No solo ha acompañado a la banda en sus giras más icónicas, sino que también participó en más de 14 de sus álbumes de estudio. Con esto, su impronta sonora se extendió a los proyectos solistas de los propios miembros del grupo, colaborando con figuras como Charlie Watts, Ron Wood y mismísimo Mick Jagger.

La relación de Fowler con el público argentino es especial. Desde su primera visita en solitario hace 35 años, forjó un vínculo estrecho con los fans locales, y esta nueva visita es la oportunidad perfecta para reavivar ese romance.

En esta ocasión, el músico estadounidense estará acompañado por una banda de talentosos artistas argentinos, que incluye a el "Zorro" Von Quintiero, Pilo Gomez, Gonzalo Lattes, Melena Sanchez y Pehuen Innocenti, una formación potente y a la altura de la trayectoria del reconocido artista.

El primer concierto será el jueves 25 de septiembre a las 21, en el Teatro Español de Neuquén. Las entradas están disponibles a través de TuEntrada, con valores de $60 mil y $70 mil. Asimismo, se informó que la función está clasificada para mayores de 13 años.

En tanto, el segundo show será una experiencia exclusiva e íntima. Tendrá lugar el sábado 27 de septiembre a las 19, en Bodega Malma, ubicada en Picada 15, San Patricio del Chañar.

Allí, los asistentes podrán disfrutar de un show entre barricas, con un tapeo preparado por el reconocido chef Pancho Fernández y la oportunidad de participar en un meet & greet con los artistas. Las entradas corporativas para esta presentación tienen un valor de $210 mil y $250 mil y se podrán adquirir de forma física.

Dado el prestigio del artista y la expectativa generada por su regreso, desde la organización de ambos eventos recomendaron adquirir las entradas con anticipación para asegurar su lugar en cualquiera de las dos fechas.