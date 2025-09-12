El desgarrador video de Mauro Icardi y Wanda Nara discutiendo frente a sus hijas

El nuevo capítulo en la conflictiva relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a ubicarlos en el centro de la escena mediática. En las últimas horas comenzó a circular un video grabado en marzo pasado que muestra una discusión cargada de tensión frente a las hijas que tienen en común. Las imágenes fueron tomadas en el Chateau Libertador y se viralizaron rápidamente en las redes sociales.

El material refleja una escena cargada de dramatismo: Wanda Nara aparece entre lágrimas y visiblemente afectada por una crisis nerviosa, mientras que Isabella, la más pequeña de las hermanas, se niega a abandonar el lugar sin llevar a su perra. La situación fue tan intensa que debió intervenir la policía, según se observa en la primera parte de la grabación.

La niña, desesperada, repite su deseo de quedarse con su mascota y de abrazar a su madre antes de marcharse. “Quiero darle un abrazo a mamá”, se la escucha decir con la voz quebrada, en medio de un contexto que parecía inverosímil para cualquier familia, y mucho más tratándose de una pareja tan expuesta públicamente.

El conflicto estalla cuando Mauro Icardi se niega a llevar la perra consigo, decisión que enciende aún más los ánimos. “Se la quiere llevar”, le reprocha Wanda Nara con firmeza, mientras que el futbolista intenta apartarla con un gesto brusco. En paralelo, sostenía dos celulares, uno grabando y el otro en una llamada, actitud que solo intensificó el enojo de la empresaria.

La súplica de Isabella, diciendo entre sollozos “papi, por favor la perrita”, terminó por evidenciar la vulnerabilidad de las niñas en un enfrentamiento de adultos que las coloca en una posición extremadamente dolorosa. La escena muestra a la pequeña llorando y rogando por algo tan simple como la compañía de su mascota.

El momento más crítico ocurre cuando las puertas del ascensor comienzan a cerrarse y Wanda Nara lo impide con fuerza. Allí, la niña entra en una crisis mayor, gritando y llorando mientras Mauro Icardi insiste en que “las perritas no van”. Lo que podría haber sido una despedida normal se transforma en un espectáculo caótico.

Algunos testigos intentan hacerle entender al delantero que los animales funcionan como una contención emocional para las niñas. Sin embargo, el jugador mantiene su postura, sin atender a los pedidos de quienes buscaban calmar la situación. La incomodidad crece y todo se descontrola frente a la mirada de terceros.

Finalmente, las palabras de Isabella revelan la intensidad del vínculo con sus padres. “Quiero abrazar a mami para decirle ‘te amo. Papi, yo te amo, pero a mami también’”, expresó entre lágrimas, mientras Wanda Nara no podía contener su dolor. El episodio, que ahora circula masivamente, vuelve a poner de relieve la crudeza de los conflictos familiares expuestos ante la opinión pública.