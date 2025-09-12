El polémico video de Evangelina Anderson en México con un famoso futbolista

Los rumores de un supuesto affaire entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes todavía estaban calientes cuando apareció un nuevo capítulo en la historia. En LAM (América TV) mostraron un video donde se ve a la modelo en México junto a otro futbolista, lo que terminó de sacudir la polémica y abrió un juego de especulaciones todavía mayor.

El material fue presentado por Pepe Ochoa, que enseguida aclaró el panorama sobre lo mucho que chequeó el material: “Cuando nos llega el video yo empiezo a sospechar porque aparece en medio de los rumores de infidelidad donde la tienen vinculada a Evangelina con Paredes. Pero no es Paredes”. Con esa frase terminó de cortar la ilusión de los que ya daban por hecho el nombre del jugador de la Selección.

En las imágenes, Evangelina Anderson aparece caminando en un shopping mexicano junto a un hombre con el que se la ve en actitud cómplice. “Qué raro que Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, y justo va a un shopping y se muestra jocosamente, amorosa, con esta persona”, remarcó Ochoa, dando a entender que buscó mostrarse.

El jugador con el que tuvo esta cita resultó ser Juan José Purata, quien actualmente se desempeña como defensor en Tigres, uno de los equipos más populares de México y con pasado en la selección nacional de ese país. Según contaron en el programa: "Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos".

Para darle más sustento a la versión, Ochoa reveló que se contactó con colegas mexicanos para confirmar la identidad del hombre, y varios coincidieron en que hacía tiempo circulaban rumores sobre Juan José Purata y una famosa argentina. “En un momento existió un run run entre este futbolista y ella”, aseguró.

De este modo, la figura de Evangelina Anderson vuelve a quedar envuelta en un entramado de versiones cruzadas: mientras desmiente de manera categórica cualquier vínculo con Leandro Paredes, ahora aparece este registro en México que abre una nueva incógnita sobre su presente sentimental.