Thiago Medina ahora: qué dice el último parte médico tras el accidente

La preocupación en torno a la salud de Thiago Medina continúa siendo tema de conversación en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores. El ex participante de Gran Hermano permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde se difundió un nuevo parte médico que aporta información clave sobre su estado actual.

El informe oficial, dado a conocer en la mañana del lunes, señala que Thiago Medina se encuentra estable, sin fiebre, y con una leve reducción en la medicación que recibe. Pese a esa mejora, su pronóstico continúa siendo reservado y requiere un seguimiento minucioso por parte del servicio de cirugía torácica.

Según el escrito difundido por la institución, a lo largo de la jornada se le realizarán evaluaciones interdisciplinarias, con especial foco en el estado de sus fracturas costales. El hospital adelantó además que a las 18 se emitirá una nueva actualización para detallar los avances o complicaciones que puedan surgir.

El joven sufrió un fuerte accidente el pasado viernes por la tarde, cuando circulaba en su moto por la Ruta 7, en la localidad bonaerense de Moreno. El impacto contra un automóvil dejó graves consecuencias físicas, que derivaron en su inmediata internación.

Entre las lesiones más significativas, los médicos confirmaron que debieron extirparle el bazo, además de constatar cinco costillas fracturadas y una lesión en uno de sus pulmones. Estas complicaciones explican la necesidad de que su cuadro siga bajo control en terapia intensiva.

Mientras tanto, en medio de la incertidumbre, su ex pareja y madre de sus hijas gemelas, Aimé y Laia, utilizó sus redes sociales para dar un mensaje esperanzador. La también exparticipante de Gran Hermano compartió con sus seguidores la importancia de las oraciones y la energía positiva que, según contó, ayudan a sostener la recuperación.

“Está un poco mejor, y esa mejoría se siente gracias a todo lo que envían: oraciones, reiki y mensajes de apoyo. Pedimos que sigan acompañando con su luz y buena energía, porque eso le llega”, expresó en sus historias, reflejando la fe con la que afrontan este momento.

De este modo, el nuevo parte médico trajo un pequeño alivio, pero también recordó que el camino hacia la recuperación de Thiago Medina será lento y con riesgos. El panorama sigue en observación constante y cada comunicado oficial se vuelve una cita obligada para quienes esperan verlo de pie nuevamente.