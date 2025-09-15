La foto de Valentino López en silla de ruedas: Wanda Nara explicó qué le pasó

El mayor de los hijos de Wanda Nara volvió a convertirse en noticia, aunque esta vez no por su desempeño en las inferiores de River. Sucede que una imagen de Valentino López en silla de ruedas, con la pierna derecha vendada, despertó preocupación entre los seguidores de la empresaria y también de Maxi López, que no tardaron en explicar lo ocurrido.

El primero en dar señales fue Maxi López, quien compartió una postal abrazando a su hijo junto a una dedicatoria breve pero contundente: “Dale Bomber, siempre con vos”. Con esas palabras buscó transmitir tranquilidad y, al mismo tiempo, demostrar la cercanía con el adolescente de 15 años en medio de un momento difícil.

Horas más tarde, fue Wanda Nara quien amplió la información. La conductora armó un collage de imágenes en el que mostró distintos momentos familiares: Valentino López sentado en la silla de ruedas dentro de su casa, una foto de ella tomándole la mano y otra rodeado de sus hermanos. El posteo se completó con un papel escrito a mano que decía: “Te amamos Valu”, firmado por los chicos, un detalle que conmovió a todos.

Si bien ninguno de los padres precisó el diagnóstico médico, Wanda Nara aclaró que se trata de un problema físico debido a una secuela en un partido, por lo que se verá obligado a hacer reposo, descartando que se trate de algo más grave. En cuestión de minutos, los comentarios de apoyo y los deseos de pronta recuperación se multiplicaron en las redes sociales.

Vale recordar que no es la primera vez que Valentino enfrenta complicaciones de salud. En 2023 tuvo que ser operado tras fracturarse un brazo, y meses después pasó por una intervención de nariz para mejorar su respiración. Sin embargo, siempre logró reponerse y continuar con su objetivo principal: crecer como futbolista.

Hoy, pese al traspié, el joven sigue mostrándose con la alegría que lo caracteriza para poder superar esta situación. Si bien la foto en silla de ruedas preocupó a todos, también dejó ver la fortaleza de un entorno unido que lo acompaña en cada desafío. Con ese respaldo, la expectativa está puesta en que Valentino López supere pronto este nuevo obstáculo y vuelva a enfocarse en lo que más disfruta.