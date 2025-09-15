¡Es un hecho! Así anunció Marianela Mirra que espera un bebé con José Alperovich

Después de semanas de rumores y especulaciones, la noticia ya no deja lugar a dudas. Laura Ubfal confirmó en su portal que Marianela Mirra está embarazada de José Alperovich, el exgobernador tucumano condenado a 16 años de prisión por abuso sexual y que actualmente cumple arresto domiciliario en su departamento de Puerto Madero.

La información llegó a partir de un mensaje privado que la ex Gran Hermano le envió a Gastón Trezeguet, su amigo y excompañero del reality. “Estoy esperando un bebé de José”, reconoció Marianela, despejando las versiones que circulaban en Puro Show y otros programas de espectáculos desde hacía varias semanas.

Lejos de presentarlo como un romance reciente, Marianela Mirra también recordó que nunca se había alejado realmente de José Alperovich. “Nunca hubo ruptura con José, mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”, le confesó a Trezeguet, en referencia a las veces en que fue fotografiada visitando al político en la cárcel.

Según trascendió, el embarazo se concretó a través de un procedimiento de inseminación artificial, una decisión tomada en conjunto por la pareja pese a la diferencia de edad: ella tiene 41 años y él 70.

La confirmación llegó acompañada de una imagen inédita que muestra a Marianela y Alperovich conviviendo en Puerto Madero, una postal que hasta ahora no había salido a la luz y que da cuenta del presente compartido que atraviesan.

Este anuncio se produce apenas una semana después de que Mirra protagonizara un fuerte cruce con un cronista que la abordó en plena calle. Molesta por las consultas sobre su vida privada, la ex GH estalló contra las cámaras: acusó a los periodistas de acoso, pidió que dejaran de seguirla y negó con dureza los rumores de embarazo. Aquella reacción ahora adquiere otra dimensión, ya que la propia protagonista eligió confirmar la noticia a través de su círculo íntimo y no en un programa de televisión.

De esta forma, la historia que durante meses se movió entre rumores, desmentidas y apariciones esporádicas en televisión terminó con la voz de la propia protagonista. Con un simple mensaje y la confirmación periodística de Laura Ubfal, Marianela Mirra oficializó que espera un hijo junto a José Alperovich.