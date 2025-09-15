De Lali Espósito a la China Suárez pasando por María Becerra: el antes y después de las famosas

Las redes sociales volvieron a ser escenario de un fenómeno que nunca pierde vigencia: el “antes y después” de las celebridades. Un video que se viralizó recientemente reúne imágenes de algunas de las artistas más reconocidas de Argentina, mostrando la manera en que se transformaron con el paso de los años y cómo sus estilos acompañaron el crecimiento de sus carreras.

Nicki Nicole es una de las figuras destacadas en este repaso. Sus primeras apariciones en YouTube mostraban una estética sencilla y fresca, que contrastan con su consolidada presencia en los escenarios internacionales. Emilia Mernes, en tanto, pasó de ser parte de una banda juvenil a construir un estilo propio en el pop urbano, con una imagen cada vez más sofisticada.

Tini Stoessel no podía faltar en la recopilación. De su recordada etapa en producciones infantiles dio un giro hacia la música pop y reguetón, con una estética marcada por la sensualidad y el despliegue visual. Lali Espósito, por su parte, transitó un camino similar: de sus años en la televisión juvenil a una carrera musical que la posicionó como referente, con una identidad que se consolidó en cada reinvención.

Eva de Dominici y Ángela Torres representan otra faceta de esta evolución. Ambas actrices comenzaron muy jóvenes en la ficción televisiva y hoy muestran una madurez artística que también se refleja en su imagen pública, con estilos cada vez más definidos y alejados de sus inicios.

María Becerra, considerada la “nena de Argentina”, aparece con registros de sus primeros pasos como creadora de contenido en redes. El contraste entre aquellas producciones caseras y su actual puesta en escena internacional es una de las transformaciones más comentadas por los seguidores.

El video también incluye a Oriana Sabatini, quien supo conjugar la actuación y la música, logrando una impronta personal que evolucionó con el tiempo. La Joaqui, en cambio, simboliza un recorrido distinto: de sus inicios en la música urbana local a convertirse en referente del género, con una fuerte identidad que se refleja en su estilo visual.

La China Suárez y Brenda Asnicar aparecen como recordatorio de dos artistas que crecieron frente a la cámara. Sus primeras apariciones en tiras juveniles contrastan con la imagen actual, mucho más madura y ligada a la moda y al reconocimiento internacional.

Finalmente, Valentina Zenere completa la lista, mostrando cómo pasó de ser una figura juvenil a consolidar una carrera con proyección global. Este repaso no solo pone en evidencia cambios físicos, sino también la capacidad de adaptación y reinvención de cada una, que lograron transformar la curiosidad del público en un signo de admiración por sus trayectorias.

