El nuevo video del accidente de Thiago Medina: ¿quién tuvo la culpa?

El accidente que dejó a Thiago Medina en estado crítico volvió a ocupar el centro de la escena pública. El ex participante de Gran Hermano continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, mientras médicos y familiares aguardan su evolución con expectativas moderadas. La aparición de un nuevo video del siniestro abrió interrogantes sobre lo ocurrido aquella noche y puso el foco en la responsabilidad de los involucrados.

En las imágenes que trascendieron se observa cómo un automóvil realiza una maniobra polémica frente a una iglesia cristiana, en la que el conductor pretendía ingresar. Según se detalló en la investigación, el hombre de unos 40 años conducía un Chevrolet Corsa e iba acompañado por una mujer. Todo ocurrió en cuestión de segundos y el impacto dejó a Thiago Medina con lesiones graves que lo mantienen bajo pronóstico reservado.

Paulo Kavlan, periodista de Telefe, explicó en un noticiero que el vehículo detuvo su marcha a la altura del templo, encendió el guiño y giró hacia la izquierda. Sin embargo, esa maniobra estaría prohibida en ese punto de la calle, lo que abre el debate sobre la imprudencia al volante y la cadena de hechos que derivaron en el accidente. La Justicia busca determinar si la conducta del conductor fue determinante o si hubo otros factores que incidieron en la colisión.

Mientras tanto, desde el entorno de Thiago Medina se aferran a cada avance en su estado de salud. El último parte médico, emitido el lunes 15 de septiembre, señaló que el joven permanece estable, sin fiebre y con una reducción en la medicación. Pequeños pasos que, aunque mínimos, son interpretados por sus allegados como señales de esperanza.

Su familia insiste en pedir fuerza, oraciones y energía positiva. La propia Daniela Celis, ex pareja de Thiago Medina, agradeció en redes sociales a quienes se sumaron a la cadena de oración y resaltó que se produjo una leve mejoría en comparación con el panorama del fin de semana.

El caso no solo generó conmoción en el ámbito mediático por el reconocimiento público del joven, sino también en la comunidad de Moreno, que sigue con atención cada novedad. La difusión del video y los informes médicos mantienen en vilo tanto a seguidores como a vecinos que buscan justicia y respuestas claras.

La investigación judicial avanza con la toma de declaraciones y el análisis del registro audiovisual. Los peritos deberán establecer con precisión las circunstancias del choque, evaluando desde la maniobra del conductor hasta las condiciones de la vía pública.

En un escenario cargado de incertidumbre, el desenlace sigue siendo incierto. Lo único concreto hasta ahora es que el nuevo video sumó un elemento clave para entender qué ocurrió realmente y, sobre todo, para definir de una vez por todas quién fue responsable del accidente que mantiene a Thiago Medina luchando por su vida.

