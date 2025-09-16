¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Charlie Sheen contó que Clint Eastwood lo impulsó a la rehabilitación tras una intervención familiar en los 90

El actor recordó en un documental cómo su familia, liderada por Martin Sheen, organizó una intervención que incluyó una charla motivadora de Clint Eastwood para que enfrentara su adicción.

Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 12:39
Eastwood ayudó a Charlie Sheen a ir a rehabilitación.

Charlie Sheen, de 60 años, rememoró en el documental de Netflix "Alias Charlie Sheen" la intervención organizada por su familia a principios de los años 90 para enfrentar su largo historial de abuso de sustancias.

El actor, conocido por su papel en "Dos hombres y medio", reveló que recibió una invitación para celebrar el 50 cumpleaños de su padre, Martin Sheen, que terminó siendo una sorpresa: su propia intervención para motivarlo a buscar ayuda.

Sheen contó: "Me invitan a la fiesta de cumpleaños de mi padre. Creo que mamá me llamó: 'Papá tiene cosas que hacer, así que tenemos que hacerlo temprano'. Me dijo: 'Estamos pensando en las 9:00'. Yo le digo: '¿A.m.?'. Y ella: 'Sí'".

Al llegar, esperaba una celebración con globos y torta, pero encontró un círculo de personas reunidas de manera organizada, incluyendo a su profesor de historia de séptimo grado, su profesor de yoga, sus hermanos y el actor Rob Lowe. Su amigo Sean Penn no asistió, explicando que nunca participó en intervenciones debido a sus propias dificultades personales.

Durante esa emotiva reunión, amigos y familiares leyeron cartas que reflejaban preocupaciones profundas. Sheen permaneció casi en silencio y pidió tiempo para considerar la decisión de ingresar a tratamiento, pero le respondieron: "No. Ésta es una decisión que hemos tomado por ti y que tiene que ocurrir hoy".

Eastwood ayudó a Charlie Sheen a ir a rehabilitación.

Mientras reflexionaba sobre cómo evitar la rehabilitación, su padre salió y le dijo que alguien quería hablar con él por teléfono. Al contestar, reconoció inmediatamente la voz de Clint Eastwood, quien le dijo: "Tienes que volver a poner el tren en las vías, chico... Merece la pena salvarte".

Este llamado fue decisivo para Sheen, quien agradeció y aceptó ir a rehabilitación. Finalmente, logró desintoxicarse en 2017, destacando que "tienes que estar dispuesto" para superar la adicción. Además, confesó que mantiene en su mente una lista de sus peores momentos para evitar recaídas.

