Después de un mes y medio del inicio de operaciones de Cabify en Neuquén, el Subsecretario de Transporte de la ciudad, Mauro Espinosa, confirmó que más de 250 choferes ya se inscribieron para trabajar con la plataforma, destacando que más del 50% de ellos provienen de servicios regulados de taxis y remises.

Espinosa, en diálogo con La mañana es de la Primera por AM550, explicó "Neuquén es la única ciudad del país que ofrece una combinación de servicios de taxis y remises regulados, con sus respectivas aplicaciones, como Taxi Go, y servicios de plataformas de intermediación como Cabify. Esta dinámica nos permite ofrecer diversas opciones a los usuarios".

El subsecretario también adelantó que se encuentra en conversaciones con otra gran empresa de remises a nivel nacional, que no es Uber, para que también se establezca en la ciudad. Espinosa aclaró que la nueva compañía tomó contacto con las autoridades locales y está en proceso de adaptación a la normativa vigente. La incorporación de esta empresa se enmarca dentro de la dinámica de plataformas de intermediación de transporte que se está consolidando en Neuquén.

"Estamos en conversaciones avanzadas para traer una segunda empresa, que también trabajará con plataformas de intermediación. Esto responde a una demanda de los vecinos, quienes nos manifiestan su preferencia por este tipo de servicio", explicó Espinosa.

Cipolletti y la diferencia en regulaciones

En cuanto a las ciudades vecinas, Espinosa también se refirió a Cipolletti, donde se aceptaron plataformas como Uber y Cabify, entre otras, para operar. Sin embargo, destacó que cada jurisdicción tiene su propia política sobre estas plataformas y que, en Neuquén, las empresas que operan deben cumplir con las normativas locales.

“Cada jurisdicción tiene su política. En Neuquén, creemos que todas las empresas que prestan servicios en nuestra ciudad deben tributar aquí. Esto es justo para los vecinos y para el desarrollo de la ciudad", expresó el funcionario. Espinosa también subrayó que la normativa de la ciudad establece que las plataformas de transporte deben registrarse y cumplir con los requisitos fiscales para operar legalmente.

La situación de Uber: no está habilitada en Neuquén

Aprovechando la ocasión, Espinosa hizo un claro pronunciamiento sobre Uber: "Esta compañía no está habilitada legalmente en Neuquén. No ha cumplido con los requisitos fiscales ni con la inscripción necesaria para operar en nuestra ciudad". El subsecretario explicó que Uber tiene su propia metodología de habilitación, pero que, hasta el momento, no se ha registrado adecuadamente en Neuquén ni en ninguna parte del país.

"Un conductor habilitado en Cipolletti, por ejemplo, puede venir a Neuquén y recoger pasajeros en el aeropuerto, pero no puede operar dentro de la ciudad, ya que la jurisdicción de cada ciudad tiene sus propias reglas", aclaró Espinosa.

Fiscalización para garantizar la seguridad

Con la llegada de la temporada de verano y las festividades de fin de año, Espinosa también hizo hincapié en la importancia de la fiscalización del servicio de transporte. "La fiscalización es una de las patas fundamentales del sistema de transporte. Estamos reforzando el equipo de inspectores para garantizar que solo las plataformas autorizadas estén operando durante la temporada alta", explicó el subsecretario.

"Las aplicaciones ilegales pueden ser populares, pero lo que buscamos es que nuestros vecinos se trasladen de manera segura. Esto se logra solo con plataformas que cumplen con la normativa local", afirmó Espinosa.

Además, Espinosa instó a los conductores a trabajar solo con aplicaciones legales. "En los eventos masivos, y especialmente durante las fiestas, trabajamos con aplicaciones autorizadas. Queremos que los vecinos se trasladen con conductores habilitados que tengan todos los certificados de seguridad correspondientes", agregó.